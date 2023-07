Vola a Parigi e incontra l’Al-Hilal: il Napoli, adesso, trema

Continuano le ricerche delle squadre saudite nel nostro campionato. Nel mirino un giocatore fondamentale per la sua squadra.

In questa sessione di calciomercato abbiamo visto un grande numero di trasferimenti dal calcio europeo a quello saudita, nello stupore di tutti.

Il Paris Saint-Germain e il Napoli sono vicine per quello che riguarda le situazioni di mercato. La situazione che si sta attenzionando in queste ore è il futuro di Kylian Mbappé, dopo il suo rifiuto all’offerta saudita da 400mln di ingaggio per un anno. Il francese, che sembra avere un accordo con il Real Madrid, è disposto anche a rimanere una stagione a Parigi, in panchina, per poi liberarsi la stagione successiva. Qualora l’ex Monaco decidesse, invece, di passare in Spagna già da questa finestra di calciomercato, i parigini sono pronti a una super offerta per un club del nostro campionato, per strappare un big.

Napoli, l’Al Hilal ci prova per Victor Osimhen

In questa stagione il Napoli è tornata a vincere lo Scudetto dopo più di trent’anni e lo ha fatto grazie a tanti giocatori che hanno dato il loro apporto. Uno di loro è, senza dubbio, Victor Osimhen, capocannoniere del campionato di Serie A e autentico trascinatore della squadra partenopea.

In queste ultime settimane si è parlato molto del suo rinnovo contrattuale, sia attraverso le parole del presidente Aurelio De Laurentiis che dell’agente del calciatore. La sua volontà, secondo gli esperti, è sempre stata quella di rinnovare il rapporto con il Napoli, per continuare a sognare con la sua gente, nonostante l’addio di Luciano Spalletti.

Secondo le indiscrezioni riportate da L’Equipe, però, non è più una certezza la permanenza di Victor Osimhen in maglia Napoli. Come mai? Vi chiederete voi, ora lo spieghiamo. Nelle scorse ore l’Al Hilal, squadra saudita, ha registrato il no di Kylian Mbappè che non vuole lasciare il calcio europeo, conteso tra la permanenza al Paris Saint-Germain e il trasferimento al Real Madrid.

La squadra saudita, quindi, si è messa subito all’opera e avrebbe messo nel mirino Victor Osimhen, cercando di strapparlo alla Campania. Questa, però, non è l’unica minaccia per il Napoli, qualora Kylian Mbappé decidesse di trasferirsi in Spagna, al Real Madrid, il Paris Saint-Germain sembra essere intenzionato a formulare una mega-offerta per l’attaccante nigeriano. I tifosi partenopei, quindi, cominciano a preoccuparsi a una ventina di giorni abbondanti dall’inizio della nuova stagione.