Ritorno di fiamma in attacco, assalto Napoli

Il Napoli ha rimesso la freccia per un top player, i campioni di Italia potrebbero fare un vero e proprio colpo in maniera low cost.

Servono innesti di esperienza e che possano aggiungere qualità all’attuale rosa, c’è un altro attaccante che potrebbe arrivare a Napoli per formare un tridente da sogno.

Il mercato del Napoli prosegue senza apparenti scossoni, anche se la dirigenza si sta muovendo sotto traccia per portare altri campioni. Non è facile in questo momento trovare gli uomini giusti, soprattutto con la concorrenza del calcio arabo che sta tagliando le gambe un po’ a tutti, potendo offrire degli ingaggi stratosferici.

Il Napoli però sembra aver già bloccato un top player, un elemento in grado di fare compiere un ulteriore salto di qualità. Dalla Premier arriva un big, un calciatore di grande dinamismo e velocità per il 4-3-3 di Rudi Garcia.

Napoli, un big pronto dall’Arsenal

Ala destra ma anche punta all’occorrenza, sarebbe l’acquisto ideale in questo momento della stagione. Prendendo così il posto di Lozano, che potrebbe partire in direzione Premier oppure direttamente nel calcio saudita, senza lasciare un buco sulla zona esterna del campo. E chissà che il Napoli non possa proporre proprio uno scambio alla pari, garantendosi così un elemento motivato per il futuro. Il Napoli punta Pepé dall’Arsenal, l’ivoriano vuole lasciare il calcio inglese.

La prospettiva di giocare con i campioni di Italia lo stuzzica, in particolare è un calciatore che ha bisogno di sentire fiducia addosso per rendere al meglio. Aveva stupito anni fa indossando la maglia del Lille, mentre con i Gunners ci sono stati tanti alti e bassi, nonostante il prezzo da 80 milioni che lo proponeva come un futuro crack della Premier. L’amalgama però non è stata delle migliori col club inglese, tanto che nella scorsa stagione è tornato in Francia, giocando con il Nizza.

Il Napoli è stuzzicato da questa opzione, il prezzo va in calando, considerando come Pepé sia in scadenza di contratto nel 2024, e l’Arsenal ha fretta di disfarsene. L’ivoriano in Italia, una soluzione pratica per tutti, giocandosi così il posto da titolare con Giacomo Raspadori nella prossima stagione. Rispetto all’ex Sassuolo ha caratteristiche diverse, viaggia con una velocità diversa in progressione ma vede meno la porta, quanto dà in generosa lo lascia poi gioco forza in freddezza. Sarebbe però un bel colpo, a 28 anni è maturo al punto giusto anche per la Serie A.