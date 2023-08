Napoli: svolta improvvisa per Osimhen, l’offerta fa tremare i tifosi

Il futuro di Osimhen continua ad essere in forte bilico. C’è un’offerta di calciomercato che fa tremare i tifosi.

Se il calciomercato del Napoli in entrata deve ancora entrare nel vivo, in uscita continua a tenere banco la situazione Victor Osimhen. I partenopei continuano a sperare in un rinnovo, ma per il momento non c’è stata la tanto attesa fumata bianca.

Stando a quanto riferito da L’Equipe, proprio questo ritardo sta alimentando i sogni di calciomercato di una squadra. E’ pronta una maxi-offerta per arrivare ad Osimhen ed ora i tifosi iniziano a tremare sul serio. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Napoli: ribaltone Osimhen, arriva un’offerta clamorosa

Il Napoli sta lavorando per cercare di trattenere Victor Osimhen in questa sessione di calciomercato, ma si tratta di un lavoro non semplice. Il giocatore, infatti, non ha ancora sciolto le riserve e per questo motivo nelle prossime ore ci potrebbero essere delle importanti novità nella vicenda. Da parte dei partenopei, come detto in più di un’occasione, l’obiettivo è quello di arrivare alla fumata bianca entro la fine del ritiro di Castel di Sangro, ma la strada è assolutamente in salita e per questo motivo tutto può succedere.

Come riferito dal quotidiano francese, l’Al-Hilal non ha assolutamente perso le speranze di piazzare il colpo Osimhen in questo calciomercato e potrebbe sfondare il muro dei 150 milioni di euro per il nigeriano. Una cifra destinata ad arrivare molto vicina a quei 200 chiesti da ADL ed ora la trattativa non è da escludere.

Vedremo se alla fine ci sarà il via libera a questa operazione oppure si assisterà ad un passo indietro con ADL pronto a dire no a qualsiasi proposta per il suo bomber. Naturalmente le prossime settimane in questo senso saranno decisive e non ci resta che attendere per capire quale sarà la strada intrapresa dai partenopei.

Mercato Napoli: l’Arabia tenta Osimhen

Victor Osimhen e l’Al-Hilal: un matrimonio che potrebbe celebrarsi a cifre record. Stiamo parlando di un’offerta superiore ai 150 milioni di euro e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire come si evolverà la trattativa.

I tifosi del Napoli sperano in una sua permanenza, ma le sirene di calciomercato dall’Arabia si fanno insistenti ed ora Osimhen rischia davvero di partire.