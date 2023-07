Antonella Fiordelisi da impazzire: lascia i fan senza fiato

Antonella Fiordelisi continua a stupire sempre di più nel mondo social. L’ultimo scatto, infatti, ha lasciato tutti senza fiato.

Antonella Fiordelisi sta trovando sempre più successo sui social, in particolare su Instagram. La modella viene seguita con grande interesse, soprattutto per via dei contenuti “piccanti” che posta con grande frequenza.

Antonella si fa conoscere al grande pubblico grazie al mondo dello sport, più precisamente quello della scherma. Ha infatti militato nella Nedo Nadi A2 e nella nazionale under 20, vincendo la medaglia di bronzo nel 2017 a Cagliari.

Ovviamente non sono mancate le apparizioni televisive, che l’hanno portata ad ottenere maggiore successo. Tra i programmi in cui ha preso parte troviamo i due colossi di Mediaset, “Temptation Island”, nel ruolo di tentatrice, e la settima edizione del “Grande Fratello Vip”.

Ora Antonella si dedica completamente al lavoro di modella, che l’ha portata a diventare anche un influencer sui social network. A tal proposito, uno degli ultimi scatti pubblicati ha mandato in estasi tutti i suoi fan.

Antonella Fiordelisi incanta, fisico mozzafiato: fan senza parole

Come già accennato, Antonella Fiordelisi sta trovando sempre più consensi su Instagram, con il suo profilo che oggi conta un milione e mezzo di follower.

Ad attirare l’attenzione del pubblico, oltre agli scatti professionali, sono anche i contenuti di vita privata che l’influencer pubblica frequentemente, in modo da tenere aggiornati tutti i suoi fan. Scatti che ovviamente risaltano tutta la bellezza di Antonella, che si mostra in uno stato di forma da fare invidia. A tal proposito, l’ultimo non poteva ovviamente essere da meno.

Nella foto in questione possiamo ammirarla con indosso un intimo di colore nero. A lasciare tutti con il fiato sospeso, oltre ad un fisico che definire perfetto è riduttivo, sono le forme esplosive della modella. Come prevedibile il post in questione ha fatto il pieno di like e commenti, con i follower che non hanno esitato a mostrare tutto il loro apprezzamento.

“Sei tra le più belle nel mondo dello spettacolo” e “la perfezione esiste”, sono solo alcuni dei commenti che i fan gli hanno riservato. Commenti che vanno a testimoniare quanto la ragazza sia apprezzata dal suo pubblico, sia di sesso maschile che femminile. In attesa di ulteriori progetti lavorativi, che la bella Antonella assicura di rivelare a breve, il pubblico è pronto ad ammirarla ancora, con scatti che, come sempre, sono pronti a lasciare senza parole.