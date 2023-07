Kvaratskhelia, il Milan e il grande colpo: tifosi rossoneri in festa

By

Il Milan di Pioli si sta rendendo protagonista di una ottima sessione estiva di calciomercato: grande colpo e intreccio con Kvaratskhelia

Il Milan è senza dubbio la squadra che incuriosisce maggiormente in vista della prossima stagione. Il che è quasi paradossale, visto che la strategia messa in atto dalla proprietà americana targata Gerry Cardinale aveva letteralmente spaventato i numerosi tifosi rossoneri.

Ed era inevitabile che ciò accadesse, dopo l’esonero di una colonna intramontabile come Paolo Maldini e la cessione dolorosa al Newcastle di Sandro Tonali. Due elementi che avevano contribuito a riportare il ‘Diavolo’ sul tetto d’Italia, a tanti anni di distanza dal precedente trionfo. La società ha incassato parecchi soldi dalla vendita dell’ex Brescia, ma si è data da fare sul fronte entrate, investendo una quantità di denaro anche più elevata.

Fiducia totale a mister Stefano Pioli, con la consapevolezza che la rosa andava necessariamente rinforzata per tornare a competere per la conquista dello Scudetto. Tant’è che la nuova dirigenza, capitana dall’amministratore Giorgio Furlani, si è attivata portando in quel di Milanello varie pedine di un certo spessore. Da Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic fino ad arrivare a Tijjani Reijnders, Noah Okafor, Samuel Chukwueze e Yunus Musah.

Tutti colpi che stuzzicano particolarmente la fantasia dei supporters milanisti. C’è la sensazione che il club lombardo stia costruendo un gruppo davvero forte. Allo stato attuale, comunque, non sarebbe opportuno considerare il Milan come la squadra favorita per il principale titolo nazionale, ma sicuramente abbiamo a che fare con una seria candidata allo scettro ora nelle mani del Napoli.

E si registra tantissima curiosità di vedere all’opera Chukwueze all’interno del rettangolo verde di gioco. Chissà che l’attaccante nigeriano non possa diventare un po’ il Kvaratskhelia rossonero. Ne è convinto il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Mimmo Cugini, il quale ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportitalia.

Chukwueze al Milan come Kvaratskhelia, Cugini: “È impressionante”

“Io penso che Chukwueze sia in grado di essere il Kvaratskhelia della nuova stagione di Serie A. È impressionante, uno di quelli che farà divertire, se Pioli riuscirà ad integrarlo subito nel gruppo“, ha dichiarato il collega.

Insomma, le premesse fanno ben sperare. Tra l’altro, l’ex Villarreal è anche abbastanza duttile: in caso di necessità, potrebbe agire sia da ala sinistra che da trequartista. I rossoneri lo hanno voluto fortemente, come testimoniano indirettamente i 20 milioni di euro spesi subito per prenderlo (più bonus).

Il classe ’99, abile pure in zona gol, ha firmato un contratto quinquennale fino al 2028 e percepirà uno stipendio netto da 4 milioni di euro all’anno. Numeri importanti, che inevitabilmente sollevano in maniera significativa l’asticella delle aspettative. Chukwueze come se non anche meglio di Kvaratskhelia? I tifosi del Milan ci sperano.