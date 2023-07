A Napoli scoppia il caos: cessione inevitabile, prima bufera

A quanto pare, in casa Napoli, non ci sono più dubbi sulla molto più probabile partenza del calciatore che non rientra affatto nei piani del tecnico Rudi Garcia

La seconda parte del ritiro del Napoli, in quel di Castel di Sangro, è già iniziata da un paio di giorni. Tanto è vero che in Abruzzo la squadra del manager francese ha disputato la sua terza amichevole contro i turchi dell’Hatayspor. Un momento molto toccante visto che la squadra turca, nel terribile terremoto che ha colpito la Turchia mesi fa, ha ricordato un il dirigente Taner Savut e del calciatore Cristian Atsu, morti sotto le macerie.

Sul campo non c’è stata assolutamente partita visto che i partenopei hanno dominato dal primo fino all’ultimo minuto vincendo con un netto e perentorio 4-0. Allo stesso tempo, però, la vittoria è passata inevitabilmente in secondo piano visto che, proprio in questo match, ha fatto discutere l’assenza di un calciatore. A quanto pare non ci sono più dubbi: l’atleta in questione è pronto all’addio.

Napoli, niente amichevole: addio certo

Il calciatore in questione non può che essere Hirving Lozano. Non è affatto un mistero che l’esterno d’attacco messicano sia in partenza e con le valigie in mano. Il fatto che non sia sceso in campo sabato pomeriggio, però, conferma ancora di più questa tesi. I tifosi, sui social network, sono convinti che il giocatore non prenderà parte al prossimo campionato che inizierà tra poche settimane.

Tanto è vero che si parla di una possibile cessione all’estero. Resta sempre viva l’ipotesi che porta all’Arabia Saudita, dove più di un club è pronto a ricoprilo d’oro. Allo stesso tempo, però, non è affatto da scartare una nuova e possibile avventura negli Stati Uniti D’America dove la Major League Soccer è pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Resta da capire, però, quanto vorrebbe il presidente De Laurentiis dalla sua cessione.

Il suo valore attuale, in questo momento, si aggira intorno ai 30 milioni di euro. A meno di clamorosi colpi di scena si potrebbe chiudere anche sui 25. Come non è da escludere, a questo punto, che l’ex PSV possa lasciare il ritiro per accettare una nuova destinazione. Il suo procuratore è pronto ad ascoltare ogni possibile offerta pronta ad arrivare per il suo assistito. Le strade tra il calciatore ed il Napoli, a quanto pare, stanno per dividersi. Questa volta per sempre.