Rigore Politano e non solo: altro errore di Fabbri ieri

In Roma-Napoli ha lasciato tutti di stucco il caso del rigore su Politano ed in tal senso arriva una svolta non di poco conto. Almeno nell’immaginario collettivo. C’è, infatti, almeno un altro grave errore commesso dal direttore di gara di ieri sera Fabbri. Andiamo a vedere la moviola in maniera dettagliata.

E’ stata una partita a dir poco complicata e difficile quella di ieri sera. Sicuramente per i calciatori in campo, che hanno lottato su ogni singolo pallone, dando vita ad un discreto spettacolo, con diverse occasioni da una parte e dall’altra. In tal senso, però, così come per i protagonisti in campo, anche per la squadra arbitrale è stata una sfida difficile e complicata da gestire.

Sono stati tanti gli episodi recriminati da una parte e dall’altra. Senza ombra di dubbio quello che maggiormente ha attirato le attenzioni dei media è quello relativo al presunto rigore su Politano. Il tocco tra il numero 21 del Napoli e Pisilli della Roma è stato molto lieve, ma sono stati in molti a sottolineare come sia sbagliato, da regolamento, il cartellino giallo.

Roma-Napoli, la moviola dei principali episodi

Dal momento che il contatto c’è stato, infatti, non si può punire con il cartellino giallo dal momento che non si può derubricare come simulazione a tutti gli effetti. Può non essere sufficiente per decretare un calcio di rigore, ma Politano non andava ammonito. A sottolinearlo è l’ex arbitro Chiesa nell’ambito di una intervista concessa a Radio Punto Nuovo.

Dal suo punto di vista, in conclusione, il contatto era troppo lieve per concedere un rigore. Come da lui stesso sottolineato, però, resta fortemente dubbio la spinta di Manu Konè su Scott McTominay in area di rigore. Ha subito, infatti, un bello spintone che gli ha fatto perdere l’equilibrio e gli ha impedito di calciare verso la porta. Ecco però da che cosa nasce questo errore.

Rigore su Politano e non solo: altro errore commesso da Fabbri

Dal suo punto di vista McTominay paga il fatto che non ha mai fatto alcuno sforzo, in quel momento, per mantenere l’equilibrio ed evitare di cadere. In tal senso, Roma-Napoli non si placa e proseguono le polemiche arbitrali per una serata, a prescindere da questi due episodi, da dimenticare per Fabbri.