Napoli, Giuntoli pigliatutto: due colpi per la Champions

La Juventus continua a lavorare per il futuro dopo il mese di gennaio. Ancora una doppia beffa per Manna: arrivano due colpi per la Champions

Saranno mesi ricchi di colpi di scena ancora per il fronte calciomercato. La Juventus vorrebbe subito chiudere nuovi affari beffando il presidente De Laurentiis come riportato in esclusiva dall’edizione odierna di Tuttosport. Ecco la chiusura definitiva per sognare in grande: due nomi già accostati anche al Napoli, ma pronti a sposare la causa bianconera.

Nella giornata di oggi, 5 febbraio il ds Manna parlerà in conferenza stampa a Castel Volturno per spiegare tutti i dettagli della sessione invernale di calciomercato. Il Napoli ha seguito tanti obiettivi per gennaio, ma è arrivato soltanto Okafor nelle ultime ore: spunta così l’intreccio decisivo per la Champions con il ds Giuntoli scatenato. Ma tutto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions: i bianconeri non vogliono perdere il treno questa volta dopo un inizio stagionale ricco di pareggi con Thiago Motta.

Napoli, due colpi in casa bianconera: che beffa per Manna

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus ha già chiuso il doppio colpo per la prossima stagione. Da una parte c’è Adeyemi, seguito a lungo anche dal Napoli a fine gennaio: il talentuoso attaccante tedesco è pronto a sbarcare in Serie A per vestire la maglia bianconera. Dall’altra parte c’è Hancko, difensore slovacco del Feyenoord già prenotato per giugno.

La Juventus ha come obiettivo la qualificazione alla prossima Champions League per chiudere definitivamente i prossimi affari per l’estate. Saranno ore decisive per conoscere il futuro dei due top player che sono stati accostati a lungo alle big italiane: ora il ds Giuntoli è al lavoro per avere la meglio. Per Adeyemi si è messo in contatto direttamente con il padre del giocatore: spunta così l’affare a titolo definitivo con il Borussia Dortmund che non l’ha lasciato partire in inverno.

Un momento decisivo per puntare sempre più in alto: Thiago Motta proverà così a restare attaccato al treno Champions League per piazzarsi in quarta posizione. Le big italiane continuano a sognare in grande per avvicinarsi all’Inter, che resta la squadra più forte del campionato, ma il Napoli continua a non mollare la presa lottando punto a punto per cullare il sogno Scudetto. Ecco il doppio affare in casa Juventus.