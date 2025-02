Napoli, Conte cambia idea: doppia soluzione, le scelte

Il Napoli continua a cambiare pelle di domenica in domenica. Conte dovrà prendere una decisione in vista della sfida contro l’Inter: ecco le scelte dell’allenatore azzurro

L’allenatore del Napoli vuole continuare a sorprendere tutti in campionato. Arriva l’occasione ghiotta per sfidare la capolista Inter davanti al proprio pubblico: ci sarà il tutto esaurito al Maradona per cercare il colpaccio contro la corazzata di Simone Inzaghi.

Saranno ore intense per conoscere così la decisione definitiva sul modulo da utilizzare contro l’Inter. Il Napoli effettuerà l’ultimo allenamento nella giornata di oggi per preparare la sfida contro la corazzata di Simone Inzaghi. La squadra azzurra è pronta a scendere in campo al Maradona con diverse novità di formazione: Anguissa dovrà restare fermo ai box per circa un mese, ecco la novità a centrocampo ma non è finita qui. Conosciamo tutte le mosse a sorpresa di Antonio Conte per cercare di avere la meglio sull’Inter.

Napoli, la soluzione immediata: le scelte di Conte

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Conte dovrà scegliere il sostituto di Anguissa mentre a sinistra è pronto a prendere una soluzione tra Spinazzola ed Olivera. I due laterali sono vogliosi di prendere parte alla sfida del Maradona: ecco la mossa a sorpresa per il futuro.

L’allenatore del Napoli è intenzionato a schierare Billing dal primo minuto, mentre salgono le quotazioni di Gilmour che ha giocato l’ultima sfida da titolare proprio a San Siro contro i nerazzurri. Nuovo ballottaggio a sinistra con Spinazzola più avanti nelle gerarchie rispetto ad Olivera. In attacco sarà confermato Raspadori alle spalle dell’unica punta Lukaku: un momento decisivo per continuare a sognare in grande dopo una cavalcata entusiasmante in questa stagione.

Una doppia soluzione per mettere in difficoltà così la squadra nerazzurra guidata da Simone Inzaghi che recupererà dal primo minuto Thuram in coppia con Lautaro. Nonostante la prova audio, l’attaccante argentino non sarà squalificato: uno scontro diretto tanto atteso al Maradona per continuare la sua cavalcata entusiasmante.

Il Napoli è pronto a sognare in grande per dimenticare in fretta e furia il mese terribile di febbraio: Conte sceglierà così la doppia soluzione confermerà il 3-5-2. Olivera partirà dalla panchina: una voglia immensa di arrivare fino alla fine senza rimpianti. Ecco la mossa a sorpresa per arrivare fino in fondo: la doppia soluzione possibilmente vincente.