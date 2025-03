Mercato Napoli, via libera per l’attaccante: assist di Lukaku e firma

Mercato Napoli, gli azzurri continuano a cercare in giro per l’Europa e per il mondo i profili giusti da consegnare nelle mani di Antonio Conte ed in tal senso adesso arriva un importante colpo di scena per l’affare. L’assist decisivo per la buona riuscita di questa operazione arriva da Romelu Lukaku. Andiamo a vedere le ultime notizie.

In vista dell’estate gli azzurri dovranno intervenire in maniera massiccia, dal momento che le esigenze della squadra sono tante e non si possono certamente prendere con leggerezza o sottovalutare. In tal senso, gli aspetti da tenere in considerazione sono tanti, ma quel che è certo è che con la Champions League serve una rosa molto più profonda.

In tal senso, merita sicuramente una attenzione particolare l’attacco, dal momento che andranno fatti almeno tre movimenti lì. Serve sicuramente un erede di Khvicha Kvaratskhelia, mai arrivato a gennaio. Un bomber in grado di alternarsi con Romelu Lukaku con maggiore efficacia di Giovanni Simeone. Ed un esterno largo sulla corsia di destra. Ed ora arriva una svolta importante.

Mercato Napoli, svolta per il nuovo attaccante per Conte

Va da sé, dunque, che buona parte delle attenzioni di Giovanni Manna adesso si stanno concentrando proprio sul reparto avanzato e nel frattempo va registrato un cambiamento non di poco conto e davvero significativo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista e di che cosa si tratta in maniera dettagliata.

Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, il Siviglia ha dato il via libera per la cessione di Dodi Lukebakio, talentuoso esterno di fascia mancino che in inverno è stato seguito con attenzione proprio dal Napoli. Allora la trattativa non è stata fattibile, ma ora c’è il semaforo verde del club andaluso che può cambiare in maniera radicale le cose. Vediamo i dettagli di questo affare.

Napoli, occhi puntati sul talento belga: lo porta Lukaku

Classe 1997, è un calciatore nel pieno della sua maturità calcistica ed in tal senso questa è stata probabilmente la stagione della sua consacrazione. In una annata complicata per il suo Siviglia, infatti, Lukebakio ha comunque segnato 11 gol. Il suo ruolo naturale è l’ala destra, per rientrare e sfruttare il suo sinistro, ma sa fare la differenza anche a sinistra.