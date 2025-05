Il Napoli fa sul serio anche per l’esterno: offerti 30MLN

Il Napoli è sicuramente una delle squadre più attive sul fronte calciomercato in questo finale di stagione.

Nel mirino del presidente Aurelio De Laurentiis non ci sarebbero “solo” i parametri zero Kevin De Bruyne e Jonathan David, ma anche l’esterno, calciatore per il quale il club partenopeo si sarebbe fatto avanti nelle scorse settimane presentando anche un’offerta piuttosto importante sulla quale il club detentore del cartellino starebbe riflettendo.

I dialoghi tra le parti viaggiano dunque spediti, con il Napoli fiducioso di chiudere (anche) quest’operazione addirittura prima della fine del campionato, così da mettere a disposizione di Antonio Conte la squadra al competo sin dal primo giorno di ritiro.

Il Napoli ha messo gli occhi sull’esterno

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, letteralmente indemoniato in questo momento della stagione. Mentre Antonio Conte e squadra si concentrano sulle questioni di campo, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna sarebbero già al lavoro per rinforzare la rosa in vista dell’anno prossimo.

I contatti e le trattative con Kevin De Bruyne e Jonathan David lo confermerebbero, ma questi due ambiziosi parametri zero non sarebbero l’unica soluzione sulla quale il club partenopeo starebbe insistendo. Stando alle ultime notizie, infatti, il Napoli avrebbe messo nel proprio mirino l’esterno, calciatore per il quale Aurelio De Laurentiis avrebbe anche già presentato una prima offerta allettante per cercare di anticipare i tempi in vista del prossimo calciomercato, sessione nella quale si farà sicuramente avanti anche qualche altra pretendente.

Secondo Il Mattino, infatti, parallelamente alle situazioni legate ai vari parametri zero, il Napoli starebbe trattando con il Girone per Miguel Gutierrez Ortega, esterno spagnolo classe 2001 che in questa stagione ha collezionato 36 presenze in tutte le competizioni con la squadra catalana, togliendosi anche la soddisfazione di segnare una delle due reti stagioni in Champions League.

30MLN per il giocatore: il Napoli fa sul serio

Per rinforzarsi sulle fasce il Napoli avrebbe deciso di puntare Miguel Gutierrez Ortega, esterno del Girona scuola Real Madrid. In questa stagione si è messo in mostra soprattutto in Champions League, attirando su di sé l’attenzione di mezza Europa, soprattutto degli azzurri per l’appunto.

Secondo Il Mattino il Napoli sarebbe anche già in trattativa con il Girona per il classe 2001, ma la distanza tra le parti sembrerebbe ancora importante. Il club azzurro avrebbe messo sul tavolo degli spagnoli 15 milioni di euro per Gutierrez, ma i catalani per il loro esterno ne vorrebbero almeno il doppio, ovvero 30. Da capire se Aurelio De Laurentiis sarà disposto ad accontentare le loro richieste, ma la sensazione è che Napoli e Girona possano incontrarsi a metà strada.