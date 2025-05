Napoli, brutta notizia per Conte: allarme per il titolarissimo

Il Napoli vuole subito puntare in alto, ma scatta un nuovo allarme in casa azzurra. Conte è già avvisato, ma ha saputo affrontare le difficoltà senza problemi

Antonio Conte continuerà ad essere protagonista per le prossime tre sfide decisive in campionato. Ecco la nuova decisione per l’undici di partenza contro il Genoa, ma è arrivata una nuova brutta notizia per il titolarissimo.

Il Napoli cercherà di collezionare ancora i tre punti per blindare il primo posto in Serie A. Saranno ore intense quelle da vivere allo Stadio Maradona per la sfida contro il Genoa targato Vieira. L’Inter sarà impegnata in trasferta a Torino, ma è arrivata una brutta notizia per Antonio Conte. Una nuova scelta forzata in vista delle ultime gare di campionato per ambire a grandi palcoscenici: ormai il gioco è fatto.

Napoli, la decisione di Conte: scatta un nuovo allarme

Una voglia immensa di conquistare il titolo di Campione d’Italia: ecco l’allarme decisivo per Antonio Conte. Ecco quello che deciderà l’allenatore del Napoli.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Lobotka sarà regolarmente in campo dal primo minuto. Conte si affiderà all’esperienza del play slovacco, ancora protagonista in maglia azzurra. Una scelta decisiva per formare una diga a centrocampo per poi subire ripartire con qualità estrema. L’allenatore del Napoli non ha intenzione di rinunciare al centrocampista azzurro, ma dovrà fare molto attenzione alla diffida di Mathias Olivera.

Il difensore uruguaiano sarà schierato per la seconda volta consecutiva al centro della difesa: Marin si siederà ancora in panchina. Nelle sfide delicate Conte ha deciso di affidarsi all’esperienza dei titolarissimi, ma contro il Parma potrebbe cambiare ancora una volta undici iniziale.

Olivera è tornato ad essere protagonista sia sulla fascia sinistra che come centrale difensivo. Una novità dell’ultim’ora visto che dovrà giocare da diffidato contro gli attaccanti del Genoa. L’uruguaiano dovrà fare molto attenzione per non saltare la trasferta del Tardini di Parma: il Napoli ora è molto concentrato sulla sfida del Tardini. Ormai ci siamo per ambire a grandi palcoscenici con l’immediato ritorno in Champions League.

La squadra azzurra non ha intenzione di guardare ai risultati dell’Inter, ma cercherà di conquistare altri tre punti per avvicinarsi allo Scudetto. Ecco la verità da urlo in vista del futuro: Olivera è avvisato, avrà una diffida che peserà tanto.