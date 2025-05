Napoli, nome nuovo dalla Germania: altro regalo per Conte

Il Napoli si continua a muovere sul calciomercato ed in tal senso emerge un nome nuovo che arriva dalla Germania e che può rappresentare un innesto assolutamente gradito per Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri stanno valutando con attenzione come muoversi in prospettiva futura, ma ovviamente tenendo in considerazione anche il fatto che il presente è forse ancor più importante visto il peso della lotta per lo Scudetto per l’economia e per l’immagine di questo club. In tal senso, però, se la squadra ed Antonio Conte sanno di non potersi concedere distrazioni. Per quanto riguarda la società, però, bisogna programmare il futuro per evitare di ripetere gli errori commessi questo inverno, quando è andato via Kvaratskhelia senza alcun rinforzo arrivato.

Sono tanti i profili ed i colpi da centrare in vista di questa estate. Soprattutto perché la rosa, così com’è, necessita di rinforzi per poter competere per davvero su più fronti. Serie A e Champions League su tutti. In tal senso, pare che Giovanni Manna abbia messo gli occhi su un nuovo profilo che può portare grande solidità a tutto il Napoli. Arriva dalla Germania e si tratta di un calciatore fino a questo momento mai accostato agli azzurri. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Napoli, occhi in Germania: nuovo rinforzo da consegnare a Conte

Dal momento che gli innesti di cui ha bisogno questa squadra sono tanti, occorre valutare con attenzione in quale direzione muoversi. In alcune zone bisogna provare a risparmiare il più possibile e questo profilo si incastra perfettamente con questa esigenza. Stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, infatti, il Napoli ha aggiunto nella sua lista per gli acquisti per la linea di difesa il nome di Marcel Halstenberg, roccioso difensore centrale dell’Hannover 96 e con un lungo passato al Lipsia.

Si tratta di un difensore centrale mancino che, all’occorrenza, può agire anche da terzino sinistro o da esterno di centrocampo. Proprio la sua duttilità lo rende estremamente interessante. Non è più giovanissimo, dal momento che è un classe 1991, e la sua esperienza, soprattutto in caso di partenza di Juan Jesus, può essere davvero fondamentale per il Napoli. Il suo valore di mercato, infatti, è solo di 1,5 milioni di euro, ma può arrivare a parametro zero questa estate dal momento che ha il contratto in scadenza nel giugno 2025.