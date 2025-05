Napoli, ADL infuriato: non ha preso bene una cosa

Ci sono delle novità molto importanti che riguardano il futuro di Aurelio De Laurentiis che è pronto a dare un segnale importante in vista dei prossimi anni di gestione del Napoli.

Il patron azzurro in questo momento deve fare i conti con quello che sarà un finale di stagione surreale per il Napoli e i grandi appassionati di calcio. Perché la squadra di Aurelio De Laurentiis è nuovamente al primo posto in classifica Serie A con l’obiettivo di cercare di raggiungere il quarto scudetto della storia del club, il su secondo. Occhio quindi a quello che può accadere da un momento all’altro in vista del futuro.

Perché c’è la concreta possibilità che il Napoli possa riuscire ad ottenere questo storico traguardo ma si dovrà preparare anche a quelli che saranno gli eventi del futuro. Per questo motivo il numero uno del club è tornato in città dopo un lungo periodo all’estero e ora guarda con attenzione quello che può succedere.

Ci sono delle novità importanti in merito alle scelte del presidente De Laurentiis che può pensare di lavorare già per il futuro sotto ogni punto di vista. Tema stadio, centro sportivo e il Napoli che verrà, sono tanti gli incontri avuti dal presidente in queste ultime ore e c’è una cosa che non gli è piaciuta di quanto accaduto in città.

Napoli, De Laurentiis infuriato per quanto accaduto

Il numero uno del club azzurro guarda avanti con fiducia ma allo stesso tempo con un pizzico di rabbia per quanto accaduto che ha fatto infuriare De Laurentiis per una questione scaramantica.

A raccontare il retroscena è stato il noto giornalista Carlo Alvino che ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 Live su CN24 TV e spiegato quella che è stata la reazione del presidente De Laurentiis che ha avuto tanti incontri in questi giorni, ma dove non gli è andato a genio quelli che sono stati i vertici per l’eventuale festa scudetto. ADL è stato costretto a partecipare per una questione di ordine pubblico ma da scaramantico non l’ha presa bene, ancor di più dopo il pari col Genoa.

Adesso è a lavoro il Napoli per il miglior futuro possibile e presto ci sarà anche l’incontro decisivo tra De Laurentiis e Conte per chiarire quello che può essere costruito insieme tra le parti in vista dei prossimi anni.