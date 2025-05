Napoli, è finita: non giocherà più, va via senza salutare

Arrivano conferme importantissime che riguardano quello che può accadere da qui al termine della stagione e poi in vista dell’estate per un calciatore protagonista nel Napoli.

Attenzione a quello che può essere il futuro del calciatore perché in questo momento si parla tanto anche di mercato nonostante il Napoli ancora non ha concluso la sua stagione dove si trova a 2 partite dalla fine al primo posto e con l’obiettivo di provare a vincere lo scudetto. E’ testa a testa con l’Inter che è solo 1 punto dietro la squadra di Conte che ora dovrà dare segnali importanti se vuole compiere una grande impresa.

Ci sono delle novità molto importanti che riguardano quello che può essere il futuro del club che in questo momento si sta giocando tutto e c’è la volontà di essere protagonisti al massimo in vista del futuro. Occhio a quelle che possono essere le decisioni da parte del Napoli su alcuni dei suoi giocatori migliori.

C’è anche tanto calciomercato in questo finale di stagione perché già si parla di quelle che possono essere le scelte del club di De Laurentiis che molto probabilmente lascerà andare via diversi giocatori che sono a fine di un ciclo per accoglierne altri nuovi sempre di grande livello. Si parla adesso di quello che può essere un altro addio in casa Napoli.

Calciomercato Napoli: addio a fine stagione, la scelta

Possibile grande e doloroso addio per i tifosi del Napoli con un giocatore che sembra destinato a lasciare la piazza azzurra dopo tanti anni insieme. Adesso si parla di quella che può essere la scelta da parte del club di puntare su altri nomi in quella zona di campo e occhio alla svolta.

Può arrivare addirittura l’addio senza nemmeno salutare i tifosi del Napoli come si deve. Perché in queste ultime ore si è infortunato Lobotka nel Napoli nell’ultima partita con il Genoa e occhio a quello che può accadere da un momento all’altro.

Ci sono delle novità che riguardano i tempi di recupero di Lobotka che sembrano essere più lunghi del previsto e c’è il rischio che la stagione sua sia già terminata in anticipo come svela Il Mattino. C’è la concreta possibilità che alla fine arrivi l’addio a fine stagione di Lobotka con una cessione che può essere decisiva per sbloccare il mercato in entrata. Il giocatore potrebbe quindi non aver salutato i tifosi in campo.