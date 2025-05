Conte via, confessione ad un amico: il Napoli ha scelto il sostituto

Svolta possibile per la panchina del Napoli in vista della prossima stagione, perché adesso arriva addirittura una clamorosa confessione sul futuro di Antonio Conte.

L’allenatore del club partenopeo in questo momento sta provando a completare al meglio la stagione per chiudere al primo posto e vincere uno scudetto che potrebbe essere storico per la città di Napoli, il secondo in tre anni dopo troppi anni di silenzio. Occhio però a quello che può accadere proprio con Antonio Conte che può dire addio a Napoli al termine di quest’annata particolare.

Tanti alti e bassi nei rapporti con la società con una possibile spaccatura che può essere arrivata nel mercato invernale quando Conte ha visto la società vendere Kvaratskhelia e non comprare un degno sostituto. Una scelta che ha fatto andare su tutte le furie l’allenatore che ha avuto qualche difficoltà di troppo.

Adesso ci sono delle nuove notizie che riguardano proprio quella che può essere quindi la scelta dell’allenatore che potrebbe aver anche già preso una decisione per il futuro a partire dalla prossima stagione. Da tempo si accosta il nome di Conte ad altre panchine di prestigio in Italia come Juventus, Milan e Roma. Occhio ora a quello che può quindi accadere con De Laurentiis che si farà trovare pronto.

Calciomercato Napoli: Conte via, la confessione e il sostituto

Possibile scelta definitiva da parte del Napoli in vista del prossimo anno, perché passa tutto attraverso quella che sarà la scelta di Antonio Conte che può dire addio al club per una nuova avventura e a quel punto la SSC Napoli dovrà trovare un nuovo allenatore al suo posto.

Ci sono degli aggiornamenti che arrivano e riguardano la notizia svelata dal quotidiano La Verità che riporta quello che sarebbe stato un virgolettato clamoroso da parte del team manager Lele Oriali che ad alcuni amici di Milano e Coverciano avrebbe confessato: «Questa volta non posso andare dove va lui».

La frase di Oriali farebbe riferimento ad una scelta di Conte di lasciare Napoli a fine stagione per tornare ad allenare la Juventus, una scelta che non approverebbe lo stesso Oriali disposto a restare con l’attuale club. Possibile svolta quindi per il club che ora si guarda attorno e sempre secondo quanto scrive il quotidiano, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe anche già bloccato Massimiliano Allegri come sostituto.