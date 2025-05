Conte, riflessioni in corso: sta aspettando un segnale

Ci sono degli aggiornamenti che bisogna dare che riguardano il futuro di Antonio Conte pronto a dare una svolta in vista della prossima stagione alla sua carriera.

Perché l’esperto e vincente allenatore oggi è sulla panchina del Napoli ma potrebbe anche essere la sua prima e unica annata con gli azzurri visto quello che sta accadendo attorno a lui. Il tecnico si sta godendo questi mesi tra città e campo e vuole provare a fare la grande impresa con la vittoria dello scudetto.

Il Napoli di Conte è avanti solo 1 punto dall’Inter e dovrà vincere entrambe le ultime due partite di campionato se vuole alzare quel trofeo con la società che si gioca tutto con Parma e Cagliari. E’ una situazione delicata visto quello che ora può accadere da un momento all’altro in vista del futuro anche dello stesso allenatore.

Perché da diverse settimane si sta iniziando a parlare di quella che sembra essere una vera spaccatura tra Conte e il presidente De Laurentiis per il futuro del Napoli viste le vedute differenti che ci sono su alcuni temi. Non sembra aver fatto bene al rapporto anche la cessione di Kvaratskhelia e il mancato acquisto di un degno sostituto.

Napoli: addio Conte? La svolta

Un momento complicato ora per il club che ha fatto un passo falso con il Genoa inaspettato e che ha messo di nuovo in forte discussione lo scudetto. Conte però nonostante le voci di mercato resta fortemente focalizzato su questo grande obiettivo perché vuole tornare a vincere in Italia al suo primo anno dopo un ritorno che mancava da diversi anni, poi ci sarà tempo per valutare il futuro.

Adesso ci sono delle novità che riguardano quello che può accadere per il futuro di Conte perché si parla di una scelta importante che pensa di fare la società. Il Napoli vuole provare a convincere l’allenatore a restare in futuro con acquisti importanti, ed è proprio questo tipo di segnale che aspetta l’allenatore.

Allo stesso tempo però, per l’allenatore da sempre tifoso juventino, c’è proprio la Juventus che lo starebbe tentando. Occhio quindi a quello che può essere il futuro di Conte che in questo momento o resterà a Napoli o proverà una nuova avventura con la Juve che fa sul serio e proverà a convincerlo già per la prossima stagione.