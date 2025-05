Osimhen ha deciso: accordo con il suo prossimo club

Arrivano delle nuove notizie che riguardano il futuro del Napoli che può cambiare in base a quella che può essere o meno la cessione di Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano in questa stagione sta giocando in prestito al Galatasaray dopo che non è riuscito a trovare con il Napoli una squadra che sia riuscita a trovare l’intesa giusta tra tutte le parti. Il giocatore è quindi volato in Turchia dove si sta confermando essere un bomber di altra categoria e per questo motivo che diverse società ora pensano a lui per il futuro.

Secondo le ultime notizie però ci sono delle novità che riguardano quello che può essere il futuro del giocatore che è ancora sotto contratto con il Napoli fino al 2026, ma ora per Osimhen ci sarebbe una clausola per rinnovare ancora con il Napoli per un altro anno.

Attenzione alla svolta che può davvero cambiare tutto da un momento all’altro. Perché la stagione attuale si sta concludendo e c’è la sensazione che alla fine possa arrivare l’occasione giusta per Osimhen nella prossima finestra di mercato estiva. Il giocatore lascerà la Turchia per fare ritorno a Napoli ed è lì che deciderà il da farsi con la società per il suo futuro. Sono diverse le strade che ora può percorrere il giocatore che fa sul serio.

Calciomercato Napoli: svolta Osimhen, ha scelto dove giocare

Nel contratto di Osimhen c’è una clausola rescissoria che esercitandola pagando 75 milioni di euro può permettere a qualsiasi club (eccetto quelli italiani) di comprare l’attaccante nigeriano senza dover trattare con il Napoli. Ecco che allora diverse società già si sono fatte avanti per lui.

Perché adesso si entra nel vivo delle trattative di mercato e occhio a quello che può accadere con la Juventus che pensa seriamente di prendere Osimhen in un modo o nell’altro. Di sicuro la società bianconera non può approfittare come gli altri club della clausola rescissoria che non è valida per l’Italia, ma conta sulla parola del giocatore.

Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà di Sportitalia la Juventus ha l’accordo con Osimhen che rifiuterà tutte le offerte tra Arabia Saudita e Premier League per vestire la maglia dei bianconeri. Occhio quindi alle prossime settimane che diventano decisive e ora il Napoli chiede almeno 90 milioni di euro alla Juve per lasciar partire il giocatore.