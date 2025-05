Napoli, addio Conte: c’è la prova, decisiva la moglie

Arrivano aggiornamenti su quello che può essere il faccia a faccia di Antonio Conte con il presidente De Laurentiis riguardo la scelte dell’allenatore sul futuro.

Possibile svolta a sorpresa per il futuro del Napoli che in questo momento vuole cercare di capire come andranno le cose in vista della prossima stagione, perché l’allenatore Antonio Conte rischia di lasciare Napoli e firmare con un altro club dopo quello che è accaduto negli ultimi mesi che sembra aver rovinato un po’ i rapporti con la società.

La svolta è arrivata quando il Napoli a gennaio ha venduto Kvaratskhelia senza riuscire a prendere un degno sostituto e questo ha fatto infuriare Conte che si è visto mettere i bastoni fra le ruote di fatto per l’obiettivo della corsa scudetto.

Diventa quindi decisivo questo mese di maggio perché poi sarà comunicata la decisione di Conte con il Napoli considerando che ora c’è la Juventus che sta provando a fare di tutto per convincere il tecnico ad accettare l’offerta di ritorno e anche Milan e Roma faranno nuovamente un tentativo.

Napoli: Conte decide il futuro, cosa accade con ADL

E’ una situazione particolare perché da settimane si parla di quelli che sembrano essere dei problemi tra De Laurentiis e Conte e occhio a ciò che può accadere in vista del futuro con il Napoli che spera di poter convincere l’allenatore a restare facendo promesse importanti.

Il futuro di Antonio Conte si decide nei prossimi dieci giorni, gli ultimi di stagione. Dopo Parma e poi Cagliari il Napoli saprà se è riuscito nell’impresa di vincere un altro Scudetto e occhio a quello che sarà poi l’incontro di fine stagione tra Conte e Aurelio De Laurentiis.

Se n’è parlato tanto in queste settimane e ora arrivano aggiornamenti da Il Mattino,che assicura come i rapporti tra le parti siano ancora buoni e che non ci sarebbe alcuna incrinatura tra Conte e De Laurentiis. Pare che il rapporto sia sempre più saldo visti anche gli ultimi avvenimenti accaduti.

Secondo quanto scrive Il Mattino Conte dovrebbe restare ancora a Napoli e proprio negli ultimi giorni sua moglie è stata vista in giro con la famiglia De Laurentiis, a testimonianza dei buoni rapporti che hanno stretto le famiglie oltre che i protagonisti del progetto azzurro.