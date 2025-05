Napoli, il colpo dalla Spagna: così Manna beffa Giuntoli

A sorpresa, può subentrare Giovanni Manna in quella che sarebbe per Giuntoli e la Juventus, una vera e propria beffa di calciomercato.

Dalla Spagna c’è chi ha convinto tutti e, col Real Madrid che non andrà a puntare su di lui, ecco che il talento classe 2001 potrebbe compiere il suo salto in Serie A. Da capire se per giocare alla Juventus o se per finire al Napoli, come fa sapere il giornalista ed esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, che ha svelato la concorrenza forte che arriva per i bianconeri.

Quella del Napoli, infatti, è una temibile concorrenza che tutti i top club italiani avranno nel corso dell’estate se si considera quello che sarà il mercato tra i più importanti che farà Aurelio De Laurentiis, sotto servizio di Giovanni Manna e per accontentare Antonio Conte alla fine di questo campionato, con o senza Scudetto cucito sul petto. Pertanto, dalla Spagna, potrebbe arrivare per giocare al Napoli, l’esterno che arriverebbe col lasciapassare dal Real.

Napoli: via libera dal Real e beffa possibile alla Juventus

Il Real Madrid, così come per Nico Paz e altri talenti che ha lasciato partire, si è riservato un diritto di recompra che però non eserciterà, su Miguel Gutierrez. L’esterno a tutta fascia piace alle big d’Europa e tra queste, nel recente periodo, ci è finito il nome della Juventus.

Al posto di Cambiaso, per la corsia mancina, ma adesso sarebbe vivo anche l’interesse del Napoli. Stando a ciò che svela la stessa fonte, non si “svenerà” però il club partenopeo, per prenderlo. Sarà un tentativo sì, ma non ad ogni costo.

Il valore di mercato di Miguel Gutierrez è di circa 30-40 milioni di euro e il Napoli, qualora lo dovesse prendere, lo sceglierà per dare la qualità che Conte cerca per le proprie corsie, in vista degli appuntamenti di Champions League e per alternarlo in una difesa a 4 o in un centrocampo a 5, al posto di Olivera e Spinazzola. Da capire però, sulle fasce, chi è che dirà addio poi.

Calciomercato Napoli: chi parte per fare spazio a Gutierrez

A far spazio a Miguel Gutierrez, clamorosamente, potrebbe non essere Spinazzola. L’esterno ex Roma, nonostante l’età avanzata, pare aver convinto sia Conte che il Napoli per la sua permanenza in azzurro. Tant’è che Spinazzola verrebbe scelto come jolly per la corsia mancina o anche per giocare a destra, con un altro dei calciatori dell’organico che direbbe addio.

Si tratta infatti della possibilità di vedere Mazzocchi out, con destinazione al Parma o al Cagliari, per spostare Spinazzola come alternativa a Di Lorenzo per il ruolo di terzino destro, quando ce ne sarà l’esigenza.