Non solo David: il Napoli blocca l’erede di Anguissa per 30 milioni

Servono 30 milioni di euro per aggiudicarsi l’erede di Anguissa al Napoli, per il calciatore che piace a mezza Europa.

Non solo David dal Lille, per il grande colpo che arriva dalla Ligue 1. Ma in quel caso si tratta di condizioni economiche differenti con l’affare che è da considerare “a costo zero” per la scadenza del contratto sul canadese. Differente è la situazione sull’erede diretto di Anguissa.

Il centrocampista camerunense dirà probabilmente addio alla fine di questa stagione e, come successe quando il Napoli lo prelevò dal Fulham, col suo passato al Marsiglia, un altro giocatore dalla Ligue 1 potrebbe finire al Napoli. È la scelta che farebbe Manna di fronte all’opzione per Ayyoub Bouaddi separandosi sia da Anguissa, che da un altro dei centrocampisti appena comprati, dando così spazio al doppio innesto a centrocampo.

Calciomercato Napoli: l’erede di Anguissa arriva dalla Ligue 1

Da una parte resta vivo il sogno Kevin De Bruyne che, numericamente, prenderebbe il posto di Philip Billing, che non verrebbe riscattato. Dall’altro c’è Anguissa che, da titolarissimo del Napoli, alla fine di questa stagione, lascerebbe un posto vacante a centrocampo. E il suo erede, per caratteristiche fisiche e tecniche, arriverebbe dal Lille di Jonathan David.

Doppio arrivo dunque sia per il centrocampo se si pensa ai due nomi per il calciomercato che sarà di Giovanni Manna, sia se si considera il doppio innesto dal Lille, anche se con formule diverse.

È infatti dal club che lascerà a zero Jonathan David che arriverebbe, per circa 30 milioni, Ayyoub Bouaddi, calciatore che piace a mezza Europa e che a soli 17 anni ha già convinto tutti in Francia. Potrebbe, il giovane fuoriclasse francese, compiere la maggiore età in terra partenopea, precisamente il 2 ottobre del 2025, magari giocando una Champions League che ha già disputato quest’anno col Lille, ma in maglia Napoli.

L’erede di Anguissa ha soltanto 17 anni: Manna lo seguiva già per la Next Gen

Giovanni Manna lo seguiva già per la Juventus Next Gen, quando lavorava per i giovanissimi calciatori da lanciare poi in Serie C, per il progetto bianconero. Come fanno sapere da CalcioNapoli24, Ayyoub Bouaddi è un concreto obiettivo del Napoli, monitorato proprio dagli scout azzurri in vista del futuro, possibile, senza Anguissa.

Il valore di calciomercato attuale è di circa 30 milioni di euro e il Napoli tenterà di non spingersi troppo oltre per un calciatore che, seppur fortissimo e con alte aspettative considerando l’età, ha ancora tutto un percorso da trovare per consacrarsi a fuoriclasse assoluto, in Serie A.