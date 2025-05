Conte annuncia l’emergenza infortuni: due scelte obbligate

Scatta la vera e propria emergenza infortuni, con i tifosi del Napoli in forte apprensione per le parole di Antonio Conte in conferenza stampa.

L’annuncio è arrivato infatti in sala stampa, dopo le voci che erano circolate sul problema vissuto da McTominay ma non solo, se si considera anche l’altro problema e che spinge ora il tecnico salentino verso alcune scelte obbligate.

Saranno infatti obbligate le scelte in virtù dei 180 minuti complessivi e non solo quindi per la sfida di Parma, di questa domenica. Nel doppio appuntamento tra Parma-Napoli e Inter-Lazio, le attenzioni sono tutte poste per quello che è l’imminente colpaccio che cerca il Napoli all’Ennio Tardini per poter poi ragionare all’ultima giornata, eventualmente, qualora dovesse emergere fuori la possibilità di archiviare la pratica Scudetto. Ma le due sfide che restano al Napoli, appunto, sono da giocare senza uno dei titolarissimi. Oltre al problema emerso su McTominay, si intende.

Napoli: Conte annuncia un problema su McTominay

Ha svelato in conferenza stampa del “problemino” vissuto da Scott McTominay. Il potenziale MVP di questo campionato in Serie A, che ha dominato nel centrocampo del Napoli per l’impatto a dir poco clamoroso che ha avuto nel calcio italiano, rischia di saltare la sfida di Parma.

Sarà da chiarire se sarà in panchina o se scenderà in campo dal primo minuto. Potrebbe – sperano i tifosi azzurri – aver bluffato Antonio Conte, vedendolo comunque pronto. Ma occhio perché si è già visto come per Lobotka che, schierare un calciatore che arriva da un infortunio, non è il massimo. E il Napoli potrebbe scegliere di inserire nella mischia, qualora dovesse esserci bisogno e solo a gara in corso, Scott McTominay.

Lo scozzese sarà da valutare e Conte non farà trapelare nulla fino al fischio d’inizio di Parma-Napoli. Per quanto riguarda Lobotka invece, le cose sono già certe: a centrocampo ci sarà Gilmour, con Billing che scalpita, assieme ad Anguissa che completa poi il centrocampo.

Chi gioca in Parma-Napoli: Conte in emergenza anche in ottica Cagliari

Potrebbe aver problemi anche in vista di Napoli-Cagliari, oltre a Parma-Napoli che è da giocare subito e in questo week-end.

Perché, in conferenza stampa, Conte ha svelato di saper e voler trovare sempre la soluzione, in caso di necessità. Con i crociati, se McTominay non dovesse farcela, sarà Gilmour con Billing a completare il centrocampo assieme ad Anguissa. La buona notizia, in mezzo a quella tremenda del problema su McTominay, è che Neres ha recuperato e potrebbe giocare una buona fetta di partita, partendo però sempre dalla panchina.