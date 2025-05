David in Italia, Napoli beffato: maxi stipendio con un altro club

Possibile svolta di calciomercato per l’attaccante canadese che lascerà la Francia e il Lille per una nuova avventura in Europa, perché ora per David è asta.

Ci sono degli aggiornamenti che arrivano dai colleghi di SportMediaset per il futuro dell’attaccante che dopo ottimi anni in Francia è pronto a fare il definitivo salto di qualità per giocare con un altro club. Occhio quindi a chi può convincere David a firmare con un altro club perché ci sono ora delle nuove notizie che riguardano la scelta che prenderà il giocatore con la sua squadra di agenti.

Proprio in queste ultime ore si è parlato tanto di quelli che sarebbero stati dei contatti avuti tra gli agenti di David e il Napoli proprio nella città italiana. Occhio quindi alle sorprese perché ci sono delle novità che riguardano la possibile scelta che può pensare di fare il giocatore.

Dopo grandi stagioni con la maglia del Lille dove a suon di gol si è messo in mostra anche in Champions League ora per David è finita e il giocatore lascerà il club francese alla fine di questa stagione andando via da parametro zero. L’attaccante può quindi essere libero di firmare con qualsiasi altro club anche in questi prossimi giorni.

Calciomercato: David firma con un altro club, Napoli beffato

Possibile colpo di scena quindi in Italia considerando che ci sono delle nuove notizie che riguardano ora la possibile decisione che può pensare di prendere l’attaccante considerando che ora David può firmare con un altro club.

David può finire in Italia perché il calciatore ha intenzione di restare a livelli alti e in Europa è proprio nel campionato italiano dove ci sarebbero più società interessate a mettere le mani su di lui. Occhio al colpo di scena considerando che il Napoli tratta per David.

oltre al Napoli però ci sono anche altri club come Juventus e Inter e proprio nelle ultime ore arrivano aggiornamenti da SportMediaset che parlano di quello che sarebbe il forte interesse anche della Juve per David con l’obiettivo di anticipare gli azzurri.

Il problema resta economico come per il Napoli perché gli agenti di David chiedono una cifra di circa 10 milioni di euro da aggiungere al lauto con ingaggio che il calciatore ha richiesto, ben 8 milioni netti a stagione, una cifra da top player che nessuno ha ancora avvicinato per il momento.