Napoli, rivoluzione post Scudetto: via Conte e 3 campioni

Il Napoli si prepara a quella che potrebbe essere la festa Scudetto in vista di questo finale di stagione da urlo con il club azzurro pronto a scrivere la storia per poi rompere le righe.

Svolta possibile per il futuro del Napoli con la società che ora fa sul serio perché ci sono degli aggiornamenti che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro a Conte e la squadra che possono compiere la grande impresa dello scudetto proprio all’ultima giornata di campionato.

Si parla ancora di quello che può essere il cambio da parte di Conte e dei suoi giocatori che dopo questa stagione stremante con il Napoli possono dire addio. Perché in questo momento si parla di quelle che sono le situazioni che mettono in grande difficoltà gli azzurri che tra infortuni e altro rischiano grosso.

Non è una situazione facile questa perché il Napoli con grande ansia e sofferenza sta provando a difendere il primo posto e ora è a solo una partita dal poter scrivere la storia nel proprio stadio, il Diego Armando Maradona. Possibile colpo di scena in vista della prossima stagione considerando che Antonio Conte e anche alcuni dei migliori giocatori della rosa possono andare via.

Calciomercato Napoli: Conte e tre campioni dicono addio

Possibile colpo di scena per il Napoli con la società che ora spera di poter alzare un altro scudetto, il secondo in tre anni, che potrebbe essere decisivo per andare ad avviare un progetto forte e ambizioso per il futuro. Occhio quindi ora a quello che può accadere con Antonio Conte che può andare via in maniera definitiva.

Dopo solo una stagione Conte può salutare Napoli e da capire come andranno le cose nei prossimi giorni. Dopo l’ultima giornata e si spera la festa scudetto, che il Napoli valuterà con il suo allenatore il da farsi e capire se ci saranno i presupposti per continuare insieme ancora.

Intanto, ci sono delle novità che riguardano quello che può accadere anche dal punto di vista del mercato. Perché per Sabatini e Zazzaroni è sempre più concreto l’addio di Conte dal Napoli per firmare alla Juventus il ritorno in panchina.

Ma oltre a Conte rischiano di andare via da Napoli anche i migliori giocatori della rosa. Come scrive Il Mattino, Anguissa ha già svelato alla società la sua partenza, con lui anche Lukaku e Lobotka possono partire.