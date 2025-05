Conte alla Juve, c’è la svolta: maxi offerta al Napoli per liberarlo

Per Antonio Conte alla Juve arriva una svolta significativa, dal momento che arriva una maxi offerta al Napoli a proposito del suo indennizzo che serve a liberarlo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Nel futuro del tecnico attualmente in forza al Napoli ci sono davvero poche certezze. Probabilmente solo una: la realtà azzurra, a prescindere dagli ottimi risultati conseguiti in questo primo anno a prescindere da come si concluderà, gli sta stretta. Vuole una società che sappia accontentarlo molto di più di quanto sia capace di fare quella di De Laurentiis. Almeno secondo le sue analisi, nonostante un mercato estivo sontuoso realizzato in questi termini nonostante la mancata cessione di Victor Osimhen.

La pista più calda da questo punto di vista è ovvia e quasi scontata: per Conte alla Juve, infatti, pare che l’intera macchina si stia già muovendo, ma ovviamente c’è un aspetto da non sottovalutare. Il tecnico leccese ha la gratitudine di tutta la piazza napoletana per quanto fatto, ma ha ancora due anni di contratto. Va convinto (e non è per niente una cosa semplice, Aurelio De Laurentiis a lasciarlo partire. In tal senso, arriva una svolta significativa, dal momento che a quanto pare la Juventus sarebbe pronta a presentare una maxi offerta al Napoli per convincerlo a liberarlo.

Maxi offerta al Napoli: si sblocca così Conte alla Juve?

Soprattutto tenendo conto del forte interesse dei bianconeri anche per Victor Osimhen, è difficile immaginare che il Napoli di De Laurentiis vada a rinforzare tanto una diretta concorrente per il titolo. Stando a quanto raccontato da Armando Areniello, giornalista di 7Gold, la Juventus sarebbe pronta a riconoscere al Napoli un importante indennizzo per liberare Antonio Conte e permettergli di sbarcare alla Juve. Una sorta di offerta per acquistare il suo cartellino.

Non è la prima volta che succederebbe una cosa del genere, ma quasi sempre c’è una clausola nel contratto che permette ad un tecnico di andar via prima della scadenza del contratto. Cosa che manca nel contratto di Antonio Conte. A quanto pare, tale indennizzo non sarebbe neanche di poco conto, dal momento che ammonterebbe a 10 o addirittura 15 milioni di euro. Si tratterebbe di una cifra enorme per un tecnico che, già di per sé, chiede degli sforzi enormi al club.

Davanti ad una proposta di questo tipo, sarebbe difficile anche per uno come Aurelio De Laurentiis dire di no e restare indifferente. In tal senso, si attendono sviluppi nelle prossime ore. Ma potrebbe essere questa la mossa capace di sbloccare Conte alla Juve.