Gabri Veiga sbarca in Serie A: trattativa lampo, obiettivo Scudetto

Per Gabri Veiga, a lungo inseguito anche dal Napoli, arriva una svolta significativa: può seriamente sbarcare in Serie A e per la big l’obiettivo è lo Scudetto. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il prossimo calciomercato può essere davvero incandescente in Serie A, dal momento che ci sono moltissimi innesti possibile e tante trattative che sono già state avviate ai piani alti. Soprattutto per il fatto che è ormai imminente il Mondiale per club e nessuno vuole sfigurare in un torneo di questa portata. In tal senso, c’è un nome che potrebbe tornare di estrema attualità in vista dell’estate. Stiamo parlando dello spagnolo Gabri Veiga, talento purissimo che ha preferito i milioni sauditi al progetto a cui aveva pensato per lui il Napoli.

Sin dal primo momento, però, è apparso evidente che l’ambientamento da parte sua in Arabia Saudita, in maniera specifica all’Al-Ahli, non stesse procedendo al meglio. Non a caso si è parlato di un suo ritorno in Europa molto presto, con il Napoli che è stato anche accostato più volte ad un ritorno di fiamma. Adesso, però, per l’ex Celta Vigo può arrivare per davvero la chance di far rientro in Europa e di farlo in Serie A. L’obiettivo della big in questione è lo Scudetto ed intende puntarci proprio con lui in mezzo al campo.

Gabri Veiga in Serie A: i tempi sono maturi, colpo di scena

E’ un giocatore che abbina, ad una classe di alto profilo, anche delle buone doti tecniche, che lo rendono perfetto per il calcio moderno. In tal senso, adesso arriva una svolta non di poco per un suo approdo in Serie A. A quanto pare, infatti, secondo quanto raccontato da Transferfeed.com, il Milan sarebbe tornato seriamente alla carica per Gabri Veiga, in forza all’Al-Ahli, in Arabia Saudita, ma con un gran desiderio di tornare a respirare aria di grande calcio in Europa.

Classe 2002, è un profilo che sarebbe perfetto per la linea mediana del Milan, ma la trattativa ovviamente non è facile. Non gioca a favore dei rossoneri la non partecipazione alle coppe europee, soprattutto se si considera che per Gabri Veiga pare si stia muovendo anche l’Atletico Madrid, che invece è una realtà consolidata del calcio europeo e che darebbe la possibilità al calciatore di far ritorno non solo in Europa ma anche nella sua patria, in Spagna. La sua giovane età e le sue doti mettono i club in questione nelle condizioni di voler puntare su di lui nonostante i due anni in un campionato poco allenante.