Napoli, cessione Osimhen: il sostituto arriva dalla Serie B

Il Napoli è pronto a costruire una nuova rosa da migliorare per il futuro e occhio a quello che può accadere la prossima sessione di calciomercato con tanti movimenti in entrata e uscita.

Arrivano dei nuovi aggiornamenti che riguardano il futuro del calciatore protagonista dello scudetto di due anni fa del Napoli, perché la stagione è ormai alle fasi finali e al termine di essa tornerà Victor Osimhen dal prestito dal Galatasaray per fare parte di nuovo della SSC Napoli e poi cercare una nuova squadra.

Sono diversi i club in Europa interessati a Osimhen che può seriamente cambiare aria in vista del futuro e cercarsi una nuova sistemazione considerando che nel suo contratto con il Napoli c’è una clausola che gli permetterebbe di andare via per 75 milioni di euro.

La clausola rescissoria di Osimhen però non è valida per l’Italia, dove ci sarebbe proprio la Juventus interessata a prendere il giocatore il prima possibile per cercare di anticipare la concorrenza. Occhio a quello che può essere quindi il futuro del giocatore nigeriano che spinge per firmare con i bianconeri, ma dall’altra parte c’è il Napoli che chiede una cifra molto più vicina ai 90 milioni di euro per lasciarlo partire ad una rivale.

Calciomercato Napoli: sostituto Osimhen, la scelta

Allo stesso tempo il Napoli non vuole farsi trovare impreparato perché è certo che venderà Osimhen ma lo farà soltanto quando avrà in pugno un nuovo attaccante. Occhio ai nomi che circolano perché potrebbe arrivare anche una scelta a sorpresa per quanto riguarda quello che sarà il sostituto di Osimhen per il Napoli.

Un nome che circola e che inizia a piacere davvero al Napoli per il futuro è Francesco Pio Esposito, giocatore dell’Inter in prestito allo Spezia che sta trascinando la squadra verso una possibile promozione in Serie A. In questo momento sta giocando i playoff ed è a quota 18 gol in questa stagione.

L’attaccante di 19 anni mostra grandissimi margini di miglioramento e per questo motivo che il Napoli vuole vendere Osimhen e comprare Francesco Pio Esposito. Bisognerà convincere l’Inter a lasciar andare un suo talento ad una rivale, l’altro nome resta quello di un altro giovane attaccante come Rasmus Hojlund del Manchester United.