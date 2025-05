Napoli, futuro Conte: dopo Cagliari farà un discorso

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano proprio quello che può essere il futuro di Antonio Conte che in questo momento lascia ancora tutti col fiato sospeso in vista della prossima stagione.

L’allenatore della SSC Napoli sa bene che c’è un legame speciale tra lui e la tifoseria azzurra come lui stesso ha ammesso nell’ultima conferenza stampa tenuta in queste ore in vista della prossima gara di campionato contro il Cagliari che vale lo scudetto. Ma sul futuro di Conte ci sono tante voci che riguardano proprio la sua possibile scelta di andare via dalla piazza partenopea nonostante abbia ancora altri 2 anni di contratto.

Sono diverse le società interessate a puntare su Conte in vista della prossima stagione perché proprio in Italia ci sono occasioni che possono arrivare dopo quelli che sono i rapporti col Napoli che avrebbero subito qualche problema di troppo. Adesso occhio a quella che può essere la decisione dell’allenatore.

Ci sono delle importanti notizie che riguardano quella che può essere quindi la scelta di Antonio Conte che può lasciare il Napoli e firmare con una nuova squadra al termine di questa stagione che può diventare storica con la possibile vittoria dello scudetto. Attenzione quindi a quelle che sono le notizie che circolano in merito al futuro dell’allenatore del club azzurro.

Calciomercato Napoli: annuncio di Conte ai tifosi

Perché sono diverse le società che si sono fatte avanti per lui e su tutti ci sarebbe la Juventus che vuole riportare Conte in bianconero in vista dei prossimi anni e provare a riscrivere la storia.

Per portare via Conte da Napoli non sarà facile ma allo stesso tempo il presidente De Laurentiis si sta tutelando cercando di capire chi possa essere la migliore scelta per la panchina azzurra. Tra i vari nomi che circolano c’è anche quello di Allegri, l’ex Juve che è rimasto libero un anno dopo l’esonero.

Sarà sicuramente decisivo il finale di campionato perché se il Napoli dovesse battere il Cagliari ci sarebbe la vittoria dello scudetto degli azzurri all’ultima giornata e dopo la festa saranno decisive le parole di Antonio Conte che potrebbe fare un discorso giurando amore agli azzurri per restare altri anni ancora o anche andare via annunciando con un saluto e un ringraziamento la sua prossima sfida.