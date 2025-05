Napoli, l’esterno dalla Fiorentina: Juventus a mani vuote

Il Napoli guarda in casa Fiorentina per il nuovo rinforzo da inserire in questa squadra sulla fascia e prova a beffare la Juventus di Cristiano Giuntoli. Si tratta di un nome nuovo che può essere perfetto per il progetto degli azzurri.

La città trattiene il fiato. La testa di tutti i cittadini e la loro mente è già proiettata verso la fine di questa stagione che ha visto la squadra di Antonio Conte non artefice di una cavalcata inarrestabile come quella di Luciano Spalletti, ma di una sorta di gara di resistenza. Che la vede adesso pronta solo a tagliare il traguardo. Mancano infatti tre punti, da conquistare contro il Cagliari, per poter dare il là alla festa di Napoli, pronta a scatenare tutta la sua follia ed il suo amore per questa squadra a prescindere da quello che farà l’Inter.

Ovviamente, però, una grande squadra non può prescindere in questo discorso dal calciomercato e dalla pianificazione. Non bisogna ripetere gli errori commessi in occasione dello Scudetto di due anni fa. In quel caso gli addii di Cristiano Giuntoli e di Luciano Spalletti fecero precipitare il progetto. Stavolta non sarà così ed infatti il Napoli sta già pianificando il suo prossimo mercato. In tal senso, per rinforzare le corsie esterne, emerge un nome nuovo direttamente dalla Fiorentina. Con gli azzurri che rischiano di lasciare a mani vuote la Juventus.

Napoli, rinforzo sulla corsia esterna dalla Fiorentina: le ultime notizie

Le fasce sono un tema assolutamente d’attualità in casa Napoli. Soprattutto in difesa. Se, infatti, la coppia composta da Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola dà ampie garanzie, lo stesso non si può dire di quella composta da Mazzocchi e da Di Lorenzo. In tal senso, stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista ed esperto di mercato turco, il Napoli ha messo nel mirino Dodò della Fiorentina, che anche quest’anno ha avuto un rendimento di altissimo profilo sulla corsia di destra.

Per capacità di strappare e per le sue doti fuori dal comune sia in accelerazione che per quanto riguarda i dribbling, potrebbe essere un rinforzo di alto profilo per il Napoli, che ha bisogno di calciatori capaci di strappare e di saltare l’uomo. Sia come terzino che come esterno di centrocampo con una difesa a tre alle spalle.

Attenzione, però, dal momento che a quanto pare sulle sue tracce c’è anche la Juventus, in una ennesima sfida tra gli azzurri e Cristiano Giuntoli, massimo dirigente dei bianconeri. Si attendono sviluppi, ma il nome di Dodò è da tenere in considerazione per il futuro del Napoli.