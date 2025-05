Colpo in attacco, Pedullà: “Il Napoli ha fatto l’offerta più alta”

Svolta di calciomercato che riguarda il Napoli e il possibile prossimo bomber azzurro che vestirà la maglia dalla prossima stagione, perché il club è già a lavoro per migliorare la rosa.

Al termine di questa stagione, già partendo dalla prossima settimana, il Napoli sarà a lavoro per cercare di migliorarsi sempre di più e provare a scrivere la storia anche in futuro in Italia e in Europa. C’è la chiara volontà da parte del presidente De Laurentiis di provare a fare i colpi che farebbero sognare i tifosi azzurri in vista della prossima finestra estiva di calciomercato.

Tanti i nomi dei giocatori che sono stati accostati agli azzurri e occhio ora a quello che può accadere perché dopo la cessione di Kvaratskhelia anche un altro giocatore può portare tanti milioni nelle casse del Napoli, si tratta di Victor Osimhen che è pronto a partire in maniera ufficiale.

Tante le offerte per Osimhen con l’Arabia Saudita in pole, ma anche la Juventus ci proverà fino alla fine a convincere il Napoli a lasciarlo andare per una rivale in Italia. Non sarà facile, ma allo stesso tempo il Napoli sta lavorando su più binari per cercare di farsi trovare pronto e provare subito a chiudere acquisti che arriverebbero già nelle prossime settimane per convincere tutti che questo nuovo progetto può andare sempre più in alto.

Calciomercato Napoli: nuovo colpo in attacco, il nome

Diversi i nomi degli attaccanti che sono stati messi nel mirino dal Napoli che vuole provare a costruire una rosa competitiva che possa garantire un grande futuro a questa piazza anche in Europa in vista del ritorno in Champions League per la prossima stagione.

Tra i vari nomi che circolano ci sono sicuramente David, Lucca, Zirkzee e Hojlund che sono quelli che piacciono di più da affiancare a Lukaku e provare a migliorare così la rosa in vista dei prossimi anni. Occhio alla svolta a sorpresa perché ci sono ora delle nuove notizie che arrivano sul canale Youtube del giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà di Sportitalia.

Secondo Pedullà il Napoli è sempre più vicino all’acquisto di Jonathan David. Sono ore decisive queste secondo l’esperto di mercato visto che il futuro dell’attaccante è già scritto, lascerà il Lille per firmare gratis col suo nuovo club e secondo il collega di Sportitalia è proprio del Napoli l’offerta più alta per David che sembra convinto ad accettare l’offerta per fare parte della storia.