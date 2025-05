Festa Napoli, rissa tra la folla: volano sedie e tavoli, cos’è successo

La festa di Napoli per il quarto Scudetto degli azzurri stava per finire malissimo: volano sedie e tavoli, ecco nel dettaglio che cosa è successo, dal momento che le immagini sono molto forti.

E’ stata una notte tanto indimenticabile quanto interminabile per Napoli. Una lunga festa ed una gioia indescrivibile, stavolta attesa solo due anni. E’ stata una autentica impresa quella che hanno compiuto Antonio Conte insieme ai suoi ragazzi. Senza ovviamente dimenticare i meriti della società, che in tre anni ha portato ben due Scudetti all’ombra del Vesuvio. In tal senso, merita senza ombra di dubbio un plauso. Soprattutto per la felicità che ha elargito in tutta la piazza questa euforia.

Proprio però prima che questa festa si scatenasse ed i napoletani dessero sfogo a tutta la loro gioia ed anche alla loro fantasia, c’è stato un episodio davvero allarmante. La festa per il quarto Scudetto del Napoli stava per finire malissimo, quasi in tragedia, a causa di una maxi rissa tra la folla. Sono volati sedie e tavolini e tutti gli altri lì presenti sono dovuti scappare. Andiamo a ricostruire insieme che cosa è successo in maniera dettagliata, dal momento che si tratta sicuramente di una pagina negativa di una notte, invece, da sogno e che sarebbe potuta diventare un incubo.

Rissa tra la folla durante la festa del Napoli: la ricostruzione

L’episodio in questione ha avuto luogo all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona, dove si era radunata una platea di persone davvero infinita. Il tutto non durante la festa, ma nel bel mezzo della partita che vedeva il Napoli impegnato contro il Cagliari. Improvvisamente si è accesa una maxi rissa tra un gruppo di persone che si sono scagliati contro anche sedie e tavolini. La paura, in maniera del tutto inevitabile, è stata tanta per tutti i presenti, che si sono presto dileguati per evitare conseguenze.

La paura è stata tanta anche in maniera del tutto inevitabile, soprattutto perché la gente era tanta e spostarsi non era semplice. C’era il rischio concreto di essere travolti. Decisivo per placare gli animi e fermare questi facinorosi l’intervento della Polizia, che protetti da scudi e caschi ed utilizzando un idrante è riuscita a fermare questa escalation di violenza ed a ripristinare la tranquillità e l’ordine in quella zona. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene ma stavolta si è rischiato davvero di rovinare tutto nella festa per il quarto Scudetto del Napoli.