Napoli, Allegri in panchina: subito un doppio colpo dalla Juve

In caso di addio di Antonio Conte il Napoli ha già iniziato a muovere dei passi verso Massimiliano Allegri e per mettergli la strada in discesa è pronto un doppio colpo che arriva direttamente dalla Juventus. Andiamo a vedere le ultime notizie.

L’ambizione di Aurelio De Laurentiis e del suo Napoli non è stata certamente saziata da questi ultimi due Scudetti conquistati negli ultimi tre anni. Fino a poche stagioni fa sarebbe stato impossibile anche solo da immaginare uno scenario del genere, che però il presidente azzurro, insieme ai calciatori, gli allenatori e gli staff passati per questa società ha trasformato in realtà. Al punto che oggi, anche grazie allo status che ha raggiunto in questi anni, il progetto può reggersi, almeno sulla carta, anche con l’addio di Antonio Conte (al momento solo ipotetico).

A quanto si dice ormai da diverse settimane, in caso di divorzio con Conte il principale indiziato per raccogliere questa pesante eredità sarà proprio Massimiliano Allegri. Che ha già svolto il ruolo di successore dell’ex Chelsea ai tempi della sua prima esperienza alla Juventus. Ed in tal senso si guarda proprio in casa bianconera per il primo rinforzo che potrebbe chiedere il nuovo allenatore. Anzi, i primi due rinforzi. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista dal momento che sorprenderanno tutti.

Napoli, doppio rinforzo dalla Juventus per Allegri? La notizia spiazza tutti

A riguardo arrivano degli importanti aggiornamenti da parte di Sky sport, che fa il punto sulle prossime mosse che, archiviata la pratica Scudetto, il Napoli potrebbe mettere in atto in sede di mercato. In tal senso, a quanto pare bisogna fare attenzione ad un doppio potenziale rinforzo dalla Juventus in caso di arriv in panchina di Massimiliano Allegri Il primo nome è quello del difensore Gatti, che a quanto pare continua a piacere agli azzurri per le sue qualità e le sue doti anche in termini atletici.

Il centrale ex Frosinone, anche nei mesi scorsi accostato al Napoli, potrebbe però essere non l’unico calciatore a finire nel mirino degli azzurri. Giovanni Manna, infatti, sta cercando un bomber. Potrebbe arrivare tanto un profilo alla Lucca o Bonny quanto un centravanti che verrebbe all’ombra del Vesuvio per fare il titolare. Ed in tal senso, con Massimiliano Allegri, potrebbe diventare un nome da seguire quello di Dusan Vlahovic.

Si tratta di un calciatore che gode della stima di Manna e, a prescindere dagli screzi del passato, anche di Allegri a quanto pare. Alla Juventus è praticamente un separato in casa e per questo motivo potrebbe diventare presto una occasione di mercato.