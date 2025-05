Napoli, Anguissa ai saluti: bruciata la Juventus per l’erede

Il futuro di Anguissa in casa Napoli è avvolto da tanti dubbi e da tante perplessità ed in tal senso è stato identificato un nuovo profilo per il quale si prova a giocare una beffa ai danni della Juventus. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

La gioia è incontenibile nella città di Napoli. Questa squadra ha reso possibile, sotto la guida di Antonio Conte, l’impossibile realtà. La città si è abbandonata, come successo due anni fa, ad una festa senza freni, facendo esplodere tutta la sua gioia e la sua fame di vittorie cresciuta nel corso di anni bui. Adesso è il tempo dell’euforia, quella bella perché senza argini. Nonostante questo, però, il club sa di non poter ripetere gli errori dell’anno scorso e per questo sta già lavorando al futuro, partendo da quelli che sono gli interrogativi che si pongono all’orizzonte.

Tra i grandi, grandissimi protagonisti di questa cavalcata impressionante c’è da annoverare sicuramente Frank Zambo Anguissa. In mezzo al campo è stato un fattore decisivo per i trionfi di questa squadra. Una piovra capace di catturare ogni pallone che si trovasse a passare dalle sue parti e letale anche in zona gol. Soprattutto nel momento in cui gli attaccanti faticavano a trovare la via della rete. Il camerunese in estate però pare destinato a salutare tutti ed ora a quanto pare il Napoli si sta muovendo per un suo possibile erede.

Napoli, occhi sul “nuovo” Anguissa: le ultime notizie a riguardo

Il centrocampo sarà uno dei reparti sul quale maggiormente si concentreranno le attenzioni del direttore sportivo Giovanni Manna. Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato, tra i vari profili che il Napoli sta seguendo per l’eredità di Anguissa ci sarebbe anche quello di Mahamadou Doumbia, roccioso centrocampista centrale di proprietà dell’Anversa e che sta facendo molto bene in Belgio. Ed è pronto per il grande salto di qualità.

Si tratta di un calciatore che ha una valutazione da circa 20 milioni di euro secondo i belgi ed in tal senso è un nome che è presente sul taccuino di Giovanni Manna. Su Doumbia c’è da tempo anche la Juventus ed in tal senso può emergere un interessante duello di mercato con Cristiano Giuntoli che ha interessi incrociati con il Napoli anche su altri obiettivi.

Al momento i bianconeri si stanno concentrando in maniera prevalente su altri obiettivi e, per questo motivo, il Napoli potrebbe avere un margine di vantaggio da sfruttare per condurre in porto questa operazione. Classe 2004, in stagione ha messo a segno 3 gol.