Napoli: scippo alla Juve, ADL dice sì

Archiviato il capitolo Scudetto, in casa partenopea si inizia a ragionare con attenzione sul futuro e uno dei colpi potrebbe essere messo a segno a breve

A Napoli sarà un weekend di festa. Lo Scudetto è il premio di una stagione sicuramente molto importante e che ha confermato una crescita importante da parte dell’intera squadra. Ora, però, è arrivato il momento di guardare al futuro per programmare al meglio un anno che dovrà essere quello della conferma. Il primo passo è l’incontro con Conte. In quel momento si capirà se si potrà continuare con il tecnico salentino oppure andare su altri nomi.

Una volta scelto il tecnico, si inizierà a ragionare sui rinforzi per rendere la squadra ancora più forte. Per il momento non si hanno nomi o certezze. La volontà è quella di godersi al massimo giornate come queste. Poi si penserà a come andare a puntellare la rosa e lo Scudetto potrebbe dare una mano molto importante dal punto di vista economico. E un giocatore potrebbe essere scippato alla Juventus durante il calciomercato estivo.

Calciomercato Napoli: svolta improvvisa, Juve beffata

ADL non ha alcuna intenzione di abbassare il livello della rosa. L’obiettivo del presidente è comunque quello rendere la squadra ancora più forte e per farlo c’è bisogno di andare a prendere calciatori in grado di dare al tecnico una rosa completa in tutti i reparti. Inutile dire che con la Champions League c’è bisogno di seconde linee ancora più forti di quelle attuali e quindi si andrà a rinforzare il roster in tutti i reparti.

Uno dei giocatori che potrebbe tornare in auge per il Napoli è quello di Skriniar. Il centrale molto probabilmente non resterà al Fenerbahce e il PSG è pronto ad un nuovo prestito nel prossimo calciomercato con l’opzione o l’obbligo del riscatto. I partenopei ci hanno pensato già a gennaio ed ora sono pronti a tornare con forza su un obiettivo simile per magari convincere Conte a restare visto che iil tecnico spera di allenarlo ancora una volta.

Per il momento è tempo di festeggiare e non c’è alcuna voglia di accelerare sul calciomercato. Poi si ragionerà su come andare a rendere la squadra più forte e il nome di Skriniar potrebbe ritornare sulla lista di Manna.

Mercato Napoli: Skriniar ritorna un obiettivo?

Skriniar potrebbe ritornare un chiaro obiettivo del Napoli in caso di aiuto dal PSG. L’ingaggio da 8 milioni frena un po’ la trattativa, ma non è da escludere che i parigini possano aiutare i partenopei nel prossimo calciomercato.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Vedremo come si svilupperà la situazione e se Skriniar diventerà realmente un obiettivo del Napoli.