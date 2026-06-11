Napoli, Allegri e la decisione su Meret e Milinkovic-Savic: scelto il nuovo numero uno

Una scelta che dice molto del nuovo Napoli: il segnale arriva dalla porta. Max Allegri sembra aver scelto il numero uno degli azzurri

Ci sono decisioni che fanno più rumore di un acquisto milionario. Scelte che, pur lontane dai riflettori del grande mercato, raccontano in anticipo la direzione che una squadra intende prendere. È il caso della porta del Napoli, un reparto che nelle ultime stagioni ha spesso acceso dibattiti tra tifosi e addetti ai lavori e che oggi torna al centro delle riflessioni del club.

In queste settimane si parla molto di attaccanti, difensori e possibili colpi internazionali. Eppure, mentre le attenzioni si concentrano sui movimenti in entrata, a Castel Volturno c’è un’altra situazione che merita di essere osservata con attenzione. Perché prima di qualsiasi nuovo investimento, la dirigenza azzurra dovrà risolvere un nodo rimasto aperto negli ultimi mesi e che riguarda direttamente il futuro di Vanja Milinkovic-Savic. Una vicenda che potrebbe influenzare non soltanto il mercato, ma anche gli equilibri tecnici della squadra che sta nascendo sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Milinkovic-Savic resta in attesa: il mercato non decolla

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il futuro dell’estremo difensore serbo rappresenta uno dei dossier ancora aperti in casa azzurra. Il club aveva investito una cifra importante per portare Milinkovic-Savic a Napoli, convinto di poter valorizzare ulteriormente un portiere che negli ultimi anni ha mostrato qualità fisiche e tecniche di assoluto livello.

La situazione, però, non si è ancora sbloccata. Al momento non sarebbero arrivate offerte ritenute adeguate dalla società, che punta a recuperare almeno una parte significativa dell’investimento effettuato. Un dettaglio tutt’altro che secondario, soprattutto in un’estate in cui il Napoli sta cercando di coniugare competitività e sostenibilità economica.

Chi segue da vicino le dinamiche di mercato sa bene che le trattative per i portieri richiedono spesso tempi più lunghi rispetto ad altri ruoli. Le società valutano attentamente costi, ingaggi e prospettive tecniche prima di affondare il colpo. Ecco perché la posizione del numero uno serbo resta in una sorta di limbo, in attesa che si presenti l’occasione giusta.

Allegri ha già una certezza: Meret al centro del progetto

Nel frattempo, però, emerge un’indicazione piuttosto chiara sul pensiero di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, infatti, sarebbe intenzionato a ripartire da Alex Meret come titolare della nuova stagione. Una scelta che non sorprende del tutto, considerando il rendimento del portiere friulano nelle ultime annate e la fiducia conquistata all’interno dello spogliatoio.

Meret rappresenta una figura che conosce perfettamente l’ambiente, ha esperienza internazionale e garantisce continuità. Aspetti che per un allenatore come Allegri, da sempre molto attento agli equilibri difensivi, possono fare la differenza. Non è un caso che il tecnico abbia spesso costruito le proprie squadre partendo proprio dalle certezze difensive e dalla solidità del reparto arretrato.

La sensazione è che il nuovo corso azzurro voglia evitare rivoluzioni inutili in un ruolo così delicato. Certo, il mercato può sempre riservare sorprese e una proposta importante per Milinkovic-Savic potrebbe cambiare gli scenari. Ma ad oggi il messaggio sembra piuttosto chiaro: il punto di partenza del Napoli di Allegri si chiama Alex Meret.

E forse è proprio da qui che si può comprendere meglio la filosofia del nuovo allenatore. Prima delle grandi operazioni e dei nomi altisonanti, servono basi solide. La domanda che resta aperta è un’altra: basterà questa continuità tra i pali per accompagnare il Napoli verso una nuova stagione da protagonista?