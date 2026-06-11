Napoli Frattesi, la pista si riaccende: cosa deve accadere per chiudere l’affare

Frattesi e un incastro che può cambiare tutto: il Napoli osserva senza perdere di vista l’occasione

Ci sono operazioni di mercato che nascono all’improvviso e altre che maturano lentamente, quasi in silenzio. Quelle che restano sullo sfondo per settimane, alimentate da indiscrezioni, telefonate e valutazioni interne. Poi arriva il momento in cui ogni tassello sembra avvicinarsi al posto giusto.

È proprio questa la sensazione che accompagna il futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista, dopo stagioni vissute tra grandi aspettative e momenti importanti, potrebbe essere arrivato a un bivio della propria carriera. La sua situazione continua a essere monitorata da diversi club, ma ciò che colpisce è come alcune società abbiano mantenuto vivo l’interesse senza esporsi troppo.

Nel calcio moderno spesso le trattative più importanti non sono quelle che occupano quotidianamente le prime pagine. Sono quelle che crescono lontano dai riflettori, mentre dirigenti e allenatori costruiscono il puzzle della stagione successiva. E proprio in questo scenario si inserisce una delle piste più interessanti dell’estate.

Il Napoli segue Frattesi: Allegri e Manna apprezzano il profilo

Tra i club che osservano con maggiore attenzione l’evoluzione della situazione c’è il Napoli. La stima nei confronti di Davide Frattesi non rappresenta una novità. Il centrocampista piace da tempo sia alla dirigenza azzurra sia a Massimiliano Allegri, che considera il suo dinamismo una qualità preziosa per qualsiasi sistema di gioco.

Le caratteristiche dell’ex Sassuolo sembrano sposarsi perfettamente con le esigenze della squadra partenopea. Inserimenti senza palla, capacità di attaccare l’area avversaria e intensità nelle due fasi rappresentano elementi che potrebbero arricchire notevolmente il centrocampo azzurro.

Inoltre, il progetto del Napoli punta a trovare un equilibrio tra esperienza e ringiovanimento della rosa. In quest’ottica, un profilo come Frattesi consentirebbe di investire su un calciatore già abituato ai grandi palcoscenici ma ancora nel pieno della propria crescita tecnica e tattica.

Secondo quanto riportato nelle ultime settimane da fonti vicine al mercato, il gradimento di Allegri sarebbe concreto. L’allenatore livornese apprezza particolarmente i centrocampisti capaci di garantire corsa e presenza offensiva, qualità che il giocatore ha dimostrato più volte sia in campionato sia nelle competizioni europee.

Juventus e Nottingham sullo sfondo: la corsa resta aperta

Naturalmente il calciomercato raramente segue una strada lineare. Se il Napoli resta tra le società maggiormente interessate, anche altre realtà continuano a seguire con attenzione gli sviluppi.

La Juventus monitora da tempo il centrocampista e potrebbe inserirsi qualora si aprissero condizioni favorevoli. I bianconeri apprezzano il suo profilo e conoscono bene il valore aggiunto che potrebbe portare in mezzo al campo.

Da non sottovalutare nemmeno l’interesse del Nottingham Forest, che ha effettuato diversi sondaggi esplorativi. Al momento, però, l’ipotesi inglese non sembra rappresentare la priorità del giocatore, orientato a valutare con particolare attenzione eventuali opportunità in Serie A.

Nel frattempo, la pista che porta alla Roma appare più fredda rispetto a quanto ipotizzato nelle scorse settimane. Il club giallorosso, almeno per ora, non sembra intenzionato ad accelerare per riportare Frattesi nella Capitale.

Un’estate che può ridefinire il centrocampo azzurro

Il nome di Davide Frattesi continua quindi a occupare una posizione importante nelle strategie del Napoli. Non si tratta soltanto di una valutazione tecnica, ma anche di una riflessione più ampia sul futuro della squadra e sulle caratteristiche che Allegri desidera inserire nel nuovo progetto.

Molto dipenderà dalle richieste dell’Inter, dalle opportunità che si presenteranno sul mercato e dalla volontà dello stesso calciatore. Ma una cosa appare chiara: l’interesse azzurro non si è mai spento.

E mentre il mercato si prepara ad entrare nella sua fase più intensa, resta una curiosità che accompagna tifosi e addetti ai lavori: sarà davvero Frattesi uno dei volti destinati a cambiare gli equilibri della prossima Serie A?