Napoli, svolta Conte: indizio social sul suo futuro

Il Napoli di Antonio Conte è Campione d’Italia a sorpresa dopo una lunghissima annata difficile e con tante difficoltà superate, ma alla fine vincono gli azzurri.

Napoli festeggia il 4 scudetto della storia e ora in tanti si stanno chiedendo quello che può essere il futuro di Antonio Conte che mette tutti in ansia nonostante la vittoria del titolo d’Italia. L’allenatore azzurro è riuscito in una grande impresa e ora occhio a quello che può accadere da un momento all’altro perché ci sono delle importanti notizie che arrivano e riguardano proprio la scelta del tecnico.

Conte ha vinto lo scudetto a Napoli al suo primo anno in panchina e ora tutti vogliono capire quello che può accadere per il suo futuro. Perché, nonostante un contratto triennale firmato, si parla tanto di quella che può essere la sua decisione di andare via per firmare di nuovo con la Juventus che è in grande difficoltà e chiede il suo aiuto per ripartire con un nuovo progetto.

Possibile svolta a sorpresa per Antonio Conte perché c’è chi ora coglie alcuni indizi decisivi che possono cambiare seriamente il futuro dell’allenatore che in questo momento è in grande festa con la piazza e dovrà decidere se restare a Napoli o percorrere una nuova strada andando a firmare di nuovo con la Juve.

Calciomercato Napoli: addio Conte, spunta l’indizio sul futuro

Per molti sembra ormai già deciso l’addio di Conte da Napoli e occhio quindi alle sorprese che possono arrivare con la Juve decisa a puntare forte su di lui per la panchina. Una scelta che dovrà valutare l’allenatore di fede juventina che ora riflette anche con la sua famiglia.

Ma Conte a Napoli si è ambientato bene con la città, la piazza e la famiglia De Laurentiis. Per questo ora c’è molta incertezza perché un uomo del Sud come Conte può anche sorprendere tutti e alla fine decidere di restare ancora in azzurro rifiutando i corteggiamenti della Juve.

Intanto, ci sono delle importanti notizie che arrivano e riguardano quello che è un indizio social dopo la vittoria dello scudetto del Napoli. Perché Conte ha messo un post per festeggiare e in più ha anche cliccato ‘like’ ad alcuni commenti dei tifosi che gli chiedevano di restare a Napoli. Nei prossimi giorni sarà decisivo l’incontro con De Laurentiis.