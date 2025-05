Napoli, non solo De Bruyne: Rrahmani porta il nuovo attaccante

Il Napoli sta lavorando per costruire una grande squadra nel suo futuro ed in tal senso si punta su De Bruyne e non solo. Altro colpo per lo Scudetto da parte di Aurelio De Laurentiis per gli azzurri.

Gli azzurri si trovano in una situazione di autentica e profonda estasi dopo questo finale di campionato indimenticabile, storico ed anche stoica vista la capacità di reggere alla pressione ed alla paura di vedere un sogno sfumare proprio sul traguardo. La dirigenza, però, nella figura di Giovanni Manna, sta in maniera inevitabile lavorando già al futuro. Si vuole dare un senso a questo Scudetto e renderlo la pietra miliare per partire alla volta di nuovi traguardi sensazionali. E non è certo un caso che si stia seriamente provando a portare all’ombra del Vesuvio Kevin De Bruyne.

La trattativa per il belga è in fase a dir poco avanzata e si parla già del fatto che la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva. Con le visite mediche e la possibile firma su un contratto che partirebbe poi dal 30 giugno, quando scadrà quello con il Manchester City. Aurelio De Laurentiis però vuole regalare alla piazza di Napoli una squadra fortissima ed in tal senso potrebbe arrivare un nuovo attaccante, con Amir Rrahmani che potrebbe essere uno sponsor di eccezione per questa operazione. Andiamo a vedere le ultime.

Rrahmani porta il nuovo attaccante? Le ultime in casa Napoli

Sono ovviamente tanti i nomi a cui il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando. Si parla di De Bruyne, David e non solo. Stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, infatti, il Napoli ha messo seriamente gli occhi anche su Edon Zhegrova, calciatore dal potenziale enorme di proprietà del Lille (proprio come Jonathan David) e che ha un mancino poderoso. Con il quale fa praticamente tutto ciò che vuole. Si tratta di un nome già seguito da Manna a gennaio, ma in quella finestra di mercato la priorità era un’altra.

Ala destra di piede mancino, a quanto pare il Napoli ha già aperto i canali di comunicazione con il Lille, con cui i rapporti restano buoni dopo l’affare Victor Osimhen. La sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro o qualcosa in più ed essendo specializzato in un ruolo molto specifico, a quanto si legge, le intenzioni del Napoli sono chiare: aspettare di vederci chiaro sulla situazione allenatore prima di affondare il colpo.

Tradotto in altri termini: se le intenzioni di Conte o di Allegri saranno di puntare su un tridente, allora si farà entrare la trattativa nel vivo. In caso contrario, ovviamente, il budget per Zhegrova sarà speso per calciatori più funzionali al progetto tecnico che nascerà.