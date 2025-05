Napoli, scambio con l’Inter: l’ha voluto Conte

Ci sono delle nuove notizie di calciomercato che riguardano la scelta che può fare il Napoli in vista della prossima estate con ancora Antonio Conte in panchina.

Ancora non è sicuro di restare a Napoli visto il forte pressing della Juventus e nei prossimi giorni ci sarà un incontro col presidente De Laurentiis che ha assicurato un mercato stellare per Conte. Saranno decisive quindi le prossime ore visto che ci sono delle situazioni da dover sciogliere e occhio alle sorprese con il club azzurro pronto a fare tanti movimenti in entrata e uscita.

Il Napoli è disposto anche a trattare direttamente con i club del campionato italiano con possibili affari che possono essere messi sul piatto con Juventus e Inter anche, le squadre rivali che da tempo giocano per gli stessi obiettivi degli azzurri.

Adesso ci sono delle importanti notizie che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro perché adesso si parla di quella che può essere il vero accordo che possono portare avanti Inter e Napoli con uno scambio di calciomercato che farebbe tutti contenti in vista della prossima stagione.

Calciomercato Napoli: scambio con l’Inter, la scelta

Possibile colpo di scena che riguarda il futuro del Napoli con l’Inter anche protagonista. Le due squadre che si sono sfidate in questa stagione per l’obiettivo del campionato che è stato vinto dagli azzurri e ora occhio a quello che può accadere visto che si parla del mercato estivo.

Si parla di uno scambio tra Napoli e Inter con le due squadre che parlano di quello che può essere l’affare che si può chiudere nei primi giorni di mercato. Occhio quindi alla svolta che può concludersi da un momento all’altro visto che si parla della possibile scelta da parte del club Campione d’Italia che punta forte su Frattesi e può dare in cambio Raspadori.

Già a gennaio si era registrata la possibilità di chiudere questo nuovo affare tra Napoli e Inter con lo scambio Raspadori per Frattesi e saranno decisive le prossime settimane per capire se si potrà andare ancora avanti in questo modo.

Ci sono delle importanti notizie che ora arrivano da Tuttosport perché se Conte dovesse restare a Napoli allora lo scambio Frattesi per Raspadori può essere sempre più probabile.