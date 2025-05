Sorpresa Napoli, l’attaccante arriva dalla Juve: la mossa di ADL

Il mercato del Napoli sarà il più ricco in Italia, con o senza Conte. E l’attaccante può arrivare dalla Juventus.

Stando ai rumors recenti, infatti, niente si può escludere in questo momento. Da una parte perché Giuntoli vuole mettere le mani sul cartellino Osimhen e questo può spingere a mettere sul tavolo, come proposta, uno dei titolarissimi proprio della Juventus. Dall’altra parte c’è l’occasione di mercato che, a prescindere dal nigeriano, può convincere per le cifre e il valore del giocatore che, finendo al Napoli, potrebbe rivitalizzarsi.

Nel corso dell’ultima ora è arrivata la notizia da parte di SportItalia in merito a quello che è il domani in casa Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis spenderà e non poco per sistemare la rosa in vista della stagione che dovrà vivere da campione d’Italia e con una Champions League da giocare e onorare. Ma è da capire se lo farà, appunto, attraverso il colpo dalla Juve oppure no.

Napoli, colpo dalla Juventus: tutta la verità sull’occasione di mercato

In questo momento, per la svalutazione economica enorme che c’è stata sul giocatore che saluterà la Juventus alla fine di questa stagione, per il Napoli è un’occasione di mercato che, a sorpresa, potrebbe sfruttare al volo.

Sarebbero altri però gli obiettivi di calciomercato del Napoli, secondo ciò che rivela Alfredo Pedullà, non andando verso l’occasione che si è presentata dalla Juventus.

Per 30-40 milioni di euro, Dusan Vlahovic potrebbe salutare la Juventus e restare in Serie A. Dovesse andar via Conte, ci sarebbe anche l’addio di Romelu Lukaku, con un nuovo attaccante poi da prendere, per il nuovo allenatore. Sarebbe a quel punto casting aperto per la maglia numero nove da occupare in attacco al Maradona – che al momento è sulle spalle di Okafor, in ogni caso – per il progetto tecnico che nascerebbe, in avanti, senza Big Rom e senza Conte. Con Dusan Vlahovic che, ad oggi, è dunque solo un’ipotesi come occasione di calciomercato.

La strategia di Giuntoli: il colpo dalla Juve dipenderà da Conte

Dipenderà da Conte il colpo Vlahovic in attacco. Perché, dovesse arrivare alla Juventus, Antonio Conte potrebbe clamorosamente portarsi dietro Lukaku o comunque, non puntare su Vlahovic, spedendolo al Napoli. Il motivo dell’operazione è ovviamente riconducibile ai 40 milioni circa più il cartellino di Dusan, per arrivare ad Osimhen.

In quel caso però, con Vlahovic al Napoli, i partenopei vorrebbero liberare davanti Lukaku. Oppure restare fermi così, vivendo un’altra annata con Big Rom che potrebbe trovare De Bruyne come compagno di squadra e tanti altri talenti con i quali Giovanni Manna sta già trattando, col calciomercato che è praticamente alle porte. La mossa di ADL, in ogni caso, sarà quella di trattenere Conte. Non ad ogni costo, è chiaro, ma le intenzioni sono quelle di trattenerlo per la Champions da vivere con il salentino.