“Champions regalata”, bufera sulla Juve in diretta

La vittoria dei bianconeri a Venezia è al centro di una polemica. C’è un episodio che sta facendo molto discutere e in televisione è scoppiata una bufera

La Juventus conquista il quarto posto all’ultima giornata non sicuramente senza polemiche. La vittoria contro il Venezia ha permesso ai bianconeri di disputare la prossima Champions League. Un traguardo rimasto in forte bilico fino ai minuti conclusivi quando il rigore di Locatelli ha permesso di firmare il 3-2 e portare a casa una vittoria importante anche per una questione economica.

Ma nel post partita non sono mancate le polemiche. In particolare, alcune parole non sono assolutamente piaciute ai tifosi della Juventus. Si è parlato di Champions League regalata ai bianconeri. Dichiarazioni molto dure, ma che hanno comunque segnato molto l’ambiente. Al momento diciamo che si è trattata di una polemica che è finita con la chiusura della trasmissione. Ma non è da escludere che nelle prossime settimane sui social si possa riaprirsi il dibattito su un qualcosa destinata a tenere banco per diverso tempo.

Juventus: Champions regalata, cosa è successo

A far discutere è il rigore su Conceicao. Non tanto il fischio dell’arbitro (giusto), ma chi ha commesso il fallo. Parliamo di Nicolussi Caviglia. Centrocampista cresciuto nel settore giovanile bianconero e grande ex del match. Una coincidenza sicuramente fortuita, ma che ha portato Zazzaroni a Pressing ad avanzare dei dubbi su quanto successo.

“Il fallo da rigore mi è sembrato un regalo di Nicolussi Caviglia – ha sottolineato il giornalista – la palla era andata, tanto il Venezia era già retrocesso e lui che fa? Lo sgambetta. Il calcio è fatto di queste cose. Non sto diffamando nessuno, ma di certo resto molto perplesso. I bianconeri non meritavano il quarto posto“. Parole che hanno aperto una discussione sui social, ma non c’è stato un passo indietro da parte di Zazzaroni, che ha confermato quanto detto poco prima.

Naturalmente si tratta di cose che finiscono alla diretta e non avranno delle conseguenze future. L’intervento di Nicolussi Caviglia è sicuramente ingenuo e il suo passato con la Juventus ha portato a molti dubbi sul suo fallo nel finale. C’è anche da dire che mancava ancora tanto tempo e il Venezia aveva la speranza di salvarsi. Ma sui social il fallo del centrocampista dei lagunari ha procurato diverse polemiche e magari lo continuerà a fare anche in futuro.