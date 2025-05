Napoli-De Bruyne: c’è l’annuncio ufficiale di ADL, cosa manca

Per lo sbarco di Kevin De Bruyne al Napoli arriva una svolta significativa, con l’annuncio da parte di Aurelio De Laurentiis che può cambiare tutto. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

La grande trattativa che sta infiammando questi giorni di calciomercato è sicuramente quella che sta portando avanti il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro vuole alzare ancora di più l’asticella per questo club e puntare a far grandi cose anche in Champions League, dopo i due Scudetti conquistati in Serie A. In tal senso, il grande obiettivo di cui stiamo parlando è ovviamente sua maestà Kevin De Bruyne, che può diventare realtà anche grazie al lavoro fatto da Romelu Lukaku e da Dries Mertens, suoi grandi amici.

Si tratta di un profilo che fino a poco tempo fa sarebbe stato impensabile che potesse anche solo trattare con il Napoli. L’ambizione di questo club e la qualità del suo progetto, però, è ormai noto su scala mondiale e pare abbia seriamente conquistato anche il capitano del Manchester City. Che dopo la fine del suo contratto con i Citizens pare voglia sbarcare proprio all’ombra del Vesuvio. Ed in tal senso adesso arriva un annuncio ufficiale da parte di Aurelio De Laurentiis. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

De Bruyne al Napoli, adesso cambia tutto: annuncio da parte di De Laurentiis

In occasione della parata per lo Scudetto in giro per il lungomare di Napoli in programma oggi, il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una intervista ai microfoni della RAI. Ed in maniera inevitabile il discorso è caduto su Kevin De Bruyne, campione belga che è pronto ad accettare la proposta degli azzurri. Ed il patron, nella giornata di oggi, ha praticamente annunciato il suo arrivo. Andiamo a vedere in maniera dettagliata quali sono state le sue parole che cambiano tutto.

“De Bruyne a Napoli con noi in futuro? Probabilmente sì. Ha fatto la sua scelta, già ha comprato una bellissima villa. Stamattina mi sono collegato in videochiamata con lui, la moglie ed il figlio di 9 anni: è stata una bellissima visione, un ‘triplete’ fantastico, veramente straordinario. E’ tutto fatto? Fino a quanto non c’è nero su bianco, non diamo notizie”. Insomma, manca solo l’ufficialità ma di fatto questa operazione sembra fatta ed ora il progetto tecnico del Napoli si spalanca verso orizzonti che sono difficilmente prevedibili. Ed a cui non si possono mettere dei limiti.

A riguardo si è espresso anche il direttore sportivo Giovanni Manna, che ha spiegato come il club stia lavorando su Kevin De Bruyne da tempo e che ora si vede il traguardo. Insomma, Napoli è pronta ad accogliere questo campione. I tempi sono maturi.