Napoli, svolta per David: novità sulla clausola rescissoria

Il Napoli sta continuando a spingere in maniera importante su Jonathan David ed in tal senso ci sono delle novità importanti per quanto riguarda la clausola rescissoria, uno dei temi più caldi da affrontare in questa trattativa tanto delicata.

Il grande obiettivo per l’attacco del Napoli è palesemente il canadese. E si tratterebbe di un curioso incrocio di destini. Jonathan David, infatti, è stato l’erede di Victor Osimhen al Lille ed ora, con il nigeriano che sembra diretto verso l’Al-Hilal, può prendere il suo posto anche in azzurro. A quanto pare, infatti, gli azzurri, che lo seguono ormai da tanti anni, stanno provando ad accelerare per bruciare una nutrita concorrenza che conta anche la Juventus e l’Inter, compresi diversi club di Premier League.

Il reparto avanzato del Napoli sarà uno dei temi centrali in vista dell’estate che c’è alle porte, dal momento che questa squadra ha bisogno di calciatori in grado di garantire una certa quantità di gol. In tal senso, non c’è tempo da perdere da questo punto di vista. In tal senso, la trattativa per il bomber del Lille arrivano degli importanti aggiornamenti e da questo punto di vista, dopo che per l’ingaggio è stato raggiunto una intesa di massimo, il tema più dibattuto del momento è sicuramente quello che riguarda la clausola rescissoria.

Jonathan David al Napoli, le ultime notizie sulla clausola rescissoria

La trattativa è in salita e procede di pari passi con quella di Kevin De Bruyne. Con questo doppio colpo a parametro zero, il Napoli si assicurerebbe un attacco dal potenziale atomico che conta anche la presenza di Romelu Lukaku. In tal senso, arrivano degli importanti aggiornamenti sulla trattativa per Jonathan David per il Napoli da parte di “Tuttosport” oggi in edicola. Il club di De Laurentiis ha proposto un quadriennale da 6.5 milioni di euro, ma come detto in precedenza c’è da trovare la quadra sulla clausola rescissoria.

A quanto pare, infatti, Aurelio De Laurentiis non vorrebbe inserire nel contratto del centravanti canadese una clausola rescissoria, cosa che invece chiede il suo entourage. Proprio in ragione di questo aspetto che resta da limare, ci sarà un nuovo incontro tra le parti per provare a trovare la quadra per Jonathan David, con l’obiettivo del Napoli che è quello di chiudere in fretta per provare a bruciare la forte concorrenza per il bomber di 25 anni.

Si attendono sviluppi, con questa trattativa che sta per entrare nella sua fase più calda. Il Napoli, a quanto pare, sogna in grande ed in sede di mercato si sta muovendo su grandi nomi capaci di garantire il salto di qualità.