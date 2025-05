Napoli, Conte si è convinto: spunta il patto con ADL

Antonio Conte non vede l’ora di prendere una decisione, ma spunta un nuovo dettaglio improvviso con De Laurentiis. Ecco la svolta decisiva in casa Napoli

Dopo il trionfo dello Scudetto continua la festa per gli azzurri. Un successo inaspettato alla prima stagione di Antonio Conte che si è detto raggiante anche durante i festeggiamenti. Anche la moglie si è ambientata alla grande insieme alla figlia nella città partenopea, ma l’ultima parola per il futuro spetterà soltanto all’allenatore del Napoli che ha firmato per tre stagioni. Spunta un nuovo piano di ADL.

Saranno ore frenetiche in casa Napoli. Tutti vorrebbero conoscere il futuro di Antonio Conte in tempi brevi: spunta la decisione definitiva. Una voglia immensa di continuare insieme il matrimonio: un bagno di folla incredibile per entrambi sul lungomare invaso da tifosi azzurri. De Laurentiis ha fatto già intendere che arriverà Kevin de Bruyne in maglia azzurra: ancora non c’è la firma ufficiale sul contratto, ma le sensazioni sono più che buone. Mertens e Lukaku, amici da una vita, hanno parlato con il campione belga per convincerlo a firmare con il Napoli. Ora si aspetta soltanto l’ultima decisione di Antonio Conte: l’annuncio.

Calciomercato Napoli, la mossa vincente di ADL per Conte: l’annuncio

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il presidente De Laurentiis proverà a convincere Antonio Conte ancora una volta. Dopo l’udienza dal Papa, incontrerà lo stesso allenatore del Napoli per conoscere i suoi progetti futuri. Durante la festa sul lungomare si è scatenato incredibilmente con parole al miele di Lele Oriali e Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha svelato che resterà ancora sulla panchina azzurra, ma spunta un nuovo piano di ADL. Il presidente del Napoli proverà a stanziare 200 milioni per il calciomercato: oltre a de Bruyne arriveranno numerosi top player.

Tutto può cambiare in ottica futura per conoscere così la reale intenzione di Antonio Conte. I tifosi si sono avvicinati a lui nel corso dei mesi: dopo i festeggiamenti è sbocciato sempre di più l’amore. L’allenatore del Napoli si è aperto completamente scatenandosi sul pullman dal Lungomare. Le prossime ore saranno fondamentali per arrivare alla fumata bianca, ma la Juventus incombe sul suo futuro. Già da tempo il club bianconero lo avrebbe scelto per iniziare insieme un nuovo progetto vincente in Serie A: a breve si conoscerà la verità.