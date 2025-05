Napoli, ecco il nuovo Kvara: Arsenal beffato per l’attaccante

Il Napoli ha messo nel mirino il nuovo rinforzo che arriva direttamente dalla Polonia e che ricorda per tanti aspetti il nuovo Kvaratskhelia. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Per gli azzurri il futuro è tutto da scrivere e passa in maniera del tutto inevitabile dal calciomercato. Per la panchina, infatti, la priorità in senso assoluto è rappresentata da Massimiliano Allegri, che dovrebbe seguire sulla traccia indicata da Antonio Conte, destinato invece ad approdare alla Juventus a quanto pare. Ovviamente, però, mentre si aspetta il faccia a faccia tra l’attuale allenatore ed il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna è già al lavoro in maniera importante per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Il Napoli sta lavorando, ovviamente, per portare all’ombra del Vesuvio Kevin De Bruyne, ma in tal senso non può venire meno anche la politica societaria di individuare dei giovani talenti da lanciare e da valorizzare, al fine di realizzare delle plusvalenze che possano rendere tutto il progetto più sostenibile. In tal senso, a quanto pare Giovanni Manna ha individuato un nuovo rinforzo che arriva dalla Polonia e che può seguire un po’ il solco tracciato dal colpo Kvaratskhelia. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Nuovo Kvara per il Napoli? Occhi puntati in casa Napoli?

Come detto, i giovani sono il pane per un club come il Napoli che ha dei fondi limitati ed ha alle spalle non una proprietà miliardaria capace di investire di tasca propria. In tal senso, stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato, gli azzurri si stanno muovendo sulle tracce di Adrian Przyborek, ala destra polacca dal talento enorme che ha dei colpi importanti e dei margini di crescita davvero di grande qualità in prospettiva futura.

Si tratta di un classe 2007 di cui si parla un gran bene e sulle cui tracce si sta muovendo, a quanto pare, anche l’Arsenal. Attualmente in forza al Pogon Szczecin, squadra che milita per l’appunto nel campionato polacco, ha dei margini di crescita importante ed un piede destro interessante che gli consente tanto di giocare a sinistra quanto a destra, per quanto quest’ultima sia la sua posizione preferita. Si attendono sviluppi da questo punto di vista, con la valutazione di Przyborek che secondo Transfermarkt è di circa 2,5 milioni di euro. Ovviamente costerà di più, ma il Napoli ci pensa.