Napoli: un altro top player oltre De Bruyne, l’occasione dal Milan

Il Napoli è scatenato, con o senza Antonio Conte. Nelle intenzioni di ADL quella di fare un grande Napoli.

Passa dai top player il calciomercato azzurro, probabilmente conscio della possibilità di poter prendere i migliori talenti del calcio europeo – chiaro è che non si intendono talenti assoluti e vicini al Pallone d’Oro -, nelle occasioni che si presentano come quella, ad esempio, in arrivo dal Milan.

Kevin De Bruyne è soltanto il primo regalo Scudetto che De Laurentiis fa alla squadra, ancor prima che ad Antonio Conte. Poi, volesse restare il tecnico campione d’Italia, si ritroverebbe tra le mani un gioiellino di tutto rispetto, per tentare di bissare l’impresa fatta in questa stagione, cercando un filotto di vittorie che il Napoli sogna per aumentare ancora di più il numero di Scudetti vinti nel suo palmarès. Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha fatto il nome di Jonathan David come top player possibile per il futuro del Napoli, da affiancare a De Bruyne. Ma attenzione, per le possibilità economiche che ha il Napoli, va posta anche sulle occasioni di calciomercato che si presentano come quella che arriva dal Milan, per uno dei principali talenti della Serie A.

Calciomercato Napoli: non solo De Bruyne come top player in estate

Quello che fa il Napoli è un mercato da top club. Un po’ come “sognava” Conte che però, alla fine di questa stagione, rischia comunque di salutare. Sarà forte forse il richiamo della Juventus, ma è il momento meno opportuno per dire addio considerando che, a tempo debito il Napoli sta facendo quel mercato che attendeva senza Kvaratskhelia e Osimhen.

Un mercato che era comunque già partito con Buongiorno e McTominay, oltre agli altri calciatori presi assieme a Lukaku. Adesso Conte potrebbe avere dei ripensamenti perché oltre a De Bruyne, nelle intenzioni del Napoli, c’è quella di prendere un altro dei top player per l’undici titolare.

Da una parte Jonathan David, sempre “a zero”, ma dall’altra anche le occasioni da valutare. E in questo momento, calciatori come Leao e Maignan, rappresentano più di un’occasione per il Napoli se si pensa che il Milan li manderà via, senza Champions League, salvo clamorosi colpi di scena.

L’occasione dal Milan per il Napoli: la suggestione

La suggestione al Napoli è fronte Leao, più di Maignan. Da capire cosa succederà con Meret, davanti sicuramente c’è la posizione di Leao che potrebbe intrigare al Napoli. Solo se dovesse arrivare un “sì” per 50-60 milioni di euro e non tanto oltre, considerando che per il portoghese, toccherà poi spingersi anche sull’ingaggio annuale.

Un ingaggio che dovrà essere per 5-6 milioni di euro, qualora dovesse scegliere di restare in Italia. E in Serie A, al momento, soltanto il Napoli è tra i club che può permettersi un’operazione del genere. E il sostituto diretto di Kvara, a distanza di sei mesi, potrebbe essere proprio il talento portoghese.