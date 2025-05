Napoli, nome nuovo dal Cagliari: colpo per convincere Conte

Il Napoli sta lavorando senza sosta e senza interruzione al proprio futuro ed in tal senso emerge un nome nuovo dal Cagliari. Può essere un profilo perfetto per Antonio Conte, spingendolo ancora di più verso la permanenza.

In casa azzurra, in maniera del tutto inevitabile, la concentrazione e l’attenzione da parte di tutti sono concentrate in maniera del tutto inevitabile sul futuro di Antonio Conte, dal momento che tra domani e dopodomani dovrebbe arrivare la tanto agognata decisione definitiva da parte del tecnico. La speranza di tutti, anche per lo straordinario lavoro fatto fino a questo momento, è che possa restare per puntare a nuovi ed incoraggianti traguardi. Ed anche De Laurentiis, in termini di disponibilità ad investire, ha fatto sforzi senza precedenti. Almeno in termini di promesse e non solo.

Il Napoli si sta concentrando, infatti, su due nomi capaci di stravolgere completamente le prospettive di questa squadra in Serie A ma anche in Europa. Stiamo parlando, ovviamente, di Kevin De Bruyne e di Jonathan David, due parametri zero che rappresenterebbero dei colpi straordinari e che si stanno avvicinando sempre di più. A quanto pare, però, adesso il direttore sportivo del Napoli ha fissato i propri occhi anche in casa Cagliari per un altro profilo che potrebbe essere perfetto per gli azzurri. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Il Napoli pesca in casa Cagliari: rinforzo perfetto per Antonio Conte

Proprio dal Cagliari, avversario con cui si è conquistato lo Scudetto, il Napoli può pescare per un importante rinforzo. Stando a quanto raccontato dal giornalista turco ed esperto di calciomercato Ekrem Konur, infatti, gli azzurri si stanno muovendo sulle tracce di una delle rivelazioni di questa Serie A 2024/2025. Stiamo parlando di Nadir Zortea, terzino destro che con i sardi ha raggiunto la sua consacrazione, confermandosi come uno dei migliori del suo ruolo in senso assoluto.

Laterale destro di centrocampo, sa agire praticamente senza nessun tipo di problema anche da terzino o da ala destra, ovviamente con caratteristiche prevalentemente difensive. Il Cagliari lo ha pagato 5 milioni di euro circa, ma ora la sua valutazione, dopo questa stagione, si è alzata davvero tanto. In maniera anche inevitabile, dal momento che è stato decisivo per la salvezza dei rossoblu.

Per Nadir Zortea, classe 1999, infatti, in stagione in 37 partite tra Serie A e Coppa Italia sono arrivati ben 6 gol e 2 assist, a conferma delle sue ottime doti in fase di spinta. Il Napoli ci pensa e sfida la Fiorentina per questo calciatore dal sicuro avvenire. Si aspettano sviluppi da questo punto di vista nelle prossime ore.