Napoli: perché il claim del quarto Scudetto è proprio “Ag4in”

“Napul3” fu il claim scelto dal Napoli, che aspettava trentatré anni dall’ultimo Scudetto per sfoggiare fiero il tricolore vinto sui social.

Ma oltre ai social, lo slogan apparso ovunque da parte del Napoli, è stato “Ag4in” che tradotto è “di nuovo”, perché effettivamente si tratta del secondo Scudetto vinto dal Napoli nel giro di tre anni.

Ci ha messo poco, meno di quanto fece il Napoli di Maradona dall’87 al 90, nel vincere il secondo titolo dopo il primo. Ancora meno ci ha messo la società di De Laurentiis rispetto ai trentatré anni che ha impiegato il Napoli per vedere la città tornare in festa, un po’ come si auspicavano i tifosi avversari quando, “minimizzando” la storia azzurra spingevano sul discorso di quanto avrebbero aspettato di nuovo, i tifosi azzurri, per tornare a vincere. E invece “Ag4in”, di nuovo, il Napoli è campione d’Italia. Ma oltre alla traduzione letterale della parola usata, c’è molto di più dietro la scelta del Napoli di tappezzare campo, pullman e social della scritta che è diventato slogan di tutta Partenope.

Cosa c’è dietro la scritta “Ag4in” del Napoli

C’è della poesia oltre il semplice claim scelto dal Napoli. La scritta “Ag4in” non è frutto di casualità, ma di scelta che richiama un po‘ la storia di Napoli e della terra azzurra.

Poesia in musica e portata in campo, quella composta da chi ha fatto conoscere Napoli nel mondo, attraverso le parole della sua musica, che ancora oggi riecheggia tra i vicoli e i quartieri del capoluogo campano. Tant’è che Pino continua a suonare, a cantare Napoli forte, in tutta Italia che ascolta Napoli e vede trionfare gli azzurri.

Nel corso di questa stagione, l’inedito di Pino Daniele, intitolato Again, è stato fatto ascoltare per la prima volta al Diego Armando Maradona. E alla fine di questo campionato, richiamando proprio la canzone stessa, il Napoli ha deciso di celebrare lo Scudetto col titolo proprio della sua canzone, il trionfo in campo. Un trionfo targato, in qualche modo, anche Pino Daniele.

Scudetto Napoli: successo del club e di Napoli, i numeri

Il successo del Napoli è stato anche per Pino Daniele, che resta eterno e impresso nella città azzurra, nonostante la scomparsa di ormai 10 anni fa. Continua ad ottenere numeri incredibili, quelli raccolti per la canzone Again.

Tanto da ottenere, all’Airplay radiofonico italiano e nel corso della sua prima settimana di uscita, risultati da record, con la vetta stessa della classifica. La canzone di Pino Daniele nasce da un estratto che fu registrato nel 2009, pubblicato dopo il mix di Tommy Vicari che ha scelto di rendere pubblica la canzone che lo stesso Pino scelse di registrare in versione acustica nel 2009.