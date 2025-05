Ogni vagito uno Scudetto: la famiglia che vive in sincro col Napoli

Il titolo conquistato dai partenopei è coinciso con un qualcosa di davvero molto particolare. Un record che è destinato a rimanere nella storia

A Napoli si continua a festeggiare lo Scudetto. Una vittoria davvero molto emozionante anche per come è arrivata. In strada sono scesi milioni di persone per omaggiare la squadra. Ma c’è chi ha deciso di vivere il titolo in maniera differente. Si tratta di una famiglia speciale in cui la maggior parte dei componenti avranno sempre un rapporto speciale con il club partenopeo e con questi successi storici.

Un momento della vita speciale che si è unito con qualcosa di davvero molto particolare come la vittoria dello Scudetto. Un legame speciale che durerà tutta la vita. E siamo certi che il Napoli ben presto li accoglierà anche nel centro sportivo visto che si tratta di un qualcosa di speciale e soprattutto di segni che resteranno per sempre.

Un nato per ogni Scudetto

Il legame di questa famiglia con il Napoli parte da molto lontano ovvero da papà Pierluigi Scarpa. L’uomo è nato il 16 luglio 1987, poche settimane dopo il primo storico trionfo dei partenopei con i gol di Maradona. La vita ha portato un grande tifoso dei partenopei a Francesca Pace. La giovane è venuta alla luce il 23 gennaio 1990, prima del secondo Scudetto dei partenopei sempre targato dal Pibe de Oro.

Destino ha voluto che i figli della coppia nascessero negli anni degli altri due Scudetti da parte del Napoli. Alessia, infatti, è venuta alla luce il 24 luglio 2023, poche settimane dopo il trionfo della squadra di Spalletti. Matteo, invece, il 17 maggio, a meno di una settimana dalla festa grazie ad Antonio Conte. Davvero un qualcosa di molto particolare e che ha portato la famiglia a scrivere un legame forte con i partenopei.

Naturalmente la speranza è che in futuro ci possano essere altre gioie e magari questa volta andare a festeggiare lo Scudetto con la bandiera e portare anche i piccoli in strada e a ricordare un successo storico. Una cosa è certa: il legame tra questa famiglia e il Napoli è molto forte e durerà per sempre.