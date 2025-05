“Sono ad un passo dal Napoli”, l’attaccante svela il trasferimento

Clamoroso annuncio a sorpresa perché ora il Napoli sembra davvero scatenato con il futuro di Antonio Conte legato anche alle scelte di mercato del club che è pronto a diversi acquisti.

Secondo le ultime notizie che sono arrivate nelle ultime ore, c’è la forte volontà da parte della società di andare a mettere nero su bianco con alcuni giocatori di fama mondiale e attenzione proprio a quella che può essere la scelta a sorpresa di chiudere l’accordo con alcuni giocatori che sono finiti nel mirino del club azzurro che si è appena laureato Campione d’Italia. Perché il Napoli sogna l’acquisto di De Bruyne e anche di altri talenti che possono firmare da un momento all’altro.

Pare che la società stia lavorando senza sosta per convincere il suo allenatore a restare visto che ora tra Conte e il Napoli c’è la volontà di costruire qualcosa di veramente importante e vincente per i prossimi anni. Ci sono ora degli aggiornamenti che riguardano quello che può accadere in vista del prossimo anno.

L’estate è ormai alle porte e presto possono già essere annunciati i nuovi colpi in vista del futuro. Occhio a quello che può accadere in casa Napoli che lavora per provare a comprare alcuni dei giocatori migliori che sono in circolazione e che possono firmare con la società un nuovo accordo.

Calciomercato Napoli: nuovo acquisto in attacco

Sono diverse le occasioni di mercato che possono venir fuori da un momento all’altro in vista del futuro e attenzione proprio al Napoli che si sta già muovendo con largo anticipo visto la disponibilità economica che c’è nelle casse del presidente De Laurntiis che tiene sani i conti di continuo per il bene del club.

Un giocatore che il Napoli aveva provato a prendere già a gennaio, poi però si sono fermate le trattative e ora c’è un nuovo ritorno di fiamma. Il club di ADL vuole provare a chiudere l’acquisto di Edon Zhegrova al Napoli con il calciatore del Lille che avrebbe fatto una rivelazione importante.

Secondo quanto riferisce Radio Kiss Kiss Napoli, ci sarebbe stata una confidenza fatta proprio dallo stesso Zhegrova sul trasferimento al Napoli nei confronti di un dirigente in un ristorante italiano.

Pare che Zhegrova avrebbe detto sul suo passaggio a Napoli un chiaro indizio che può essere decisivo: “Sono a un passo dal Napoli. I miei agenti stanno sistemando gli ultimi aspetti”.